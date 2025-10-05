Chhattisgarh bastar why crpf distributed more than 10000 radio sets to people living in naxal affected areas know reason नक्सलियों के गढ़ में CRPF ने क्यों बांट दिए 10000 रेडियो सेट? पीछे की वजह है ये प्लान, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
नक्सलियों के गढ़ में CRPF ने क्यों बांट दिए 10000 रेडियो सेट? पीछे की वजह है ये प्लान

एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि बस्तर क्षेत्र के सात जिलों के लिए यह विशेष नागरिक कार्य कार्यक्रम (civic action programme) गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से इस साल की शुरुआत में 1.62 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ शुरू किया गया था।

Utkarsh Gaharwar बस्तर, पीटीआईSun, 5 Oct 2025 04:17 PM
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के प्लान को फेल करने के लिए सीआरपीएफ एक नए अभियान पर काम किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स राष्ट्रीय विचार फैलाने और माओवादी विचारधारा से स्थानीय लोगों को दूर करने के लिए बस्तर में दूरदराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10,000 से अधिक रेडियो सेट वितरित किए हैं। अर्धसैनिक बल (CRPF) ने हाल ही में सैकड़ों छोटे और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के बाद लगभग चार महीने तक चले इस अभ्यास को पूरा किया है।

ये है पूरा प्लान

एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि बस्तर क्षेत्र के सात जिलों के लिए यह विशेष नागरिक कार्य कार्यक्रम (civic action programme) गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से इस साल की शुरुआत में 1.62 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ शुरू किया गया था। बीजापुर जिले में तैनात एक सीआरपीएफ कमांडर ने बताया कि क्षेत्र के दूरदराज और आंतरिक स्थानों पर तैनात बल की 180 कंपनियों द्वारा कुल 10,800 रेडियो सेट वितरित किए गए।

उन्होंने कहा कि इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 54,000 व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ना है, यह मानते हुए कि प्रत्येक परिवार में पांच सदस्य होते हैं। एक दूसरे अधिकारी ने कहा, "मेगा रेडियो वितरण अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों, आदिवासियों और ग्रामीणों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना है।"

उन्होंने आगे कहा, "जबकि बल केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है, ये उपाय स्थानीय समुदाय को माओवादी विचारधारा से दूर करने के लिए उनसे जुड़ने का एक हिस्सा हैं, ताकि सशस्त्र अभियानों से प्राप्त लाभ जागरूकता और कल्याणकारी पहलों से मजबूत हो सकें।"

मुख्यधारा से जुड़ाव और तकनीक

अधिकारी ने बताया कि बल ने स्थानीय लोगों को विभिन्न सरकारी और मनोरंजन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है जो रेडियो पर प्रसारित होते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री के मासिक 'मन की बात' संबोधन के बारे में भी बताया गया है। दूसरे अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बल से दूरदराज के स्थानों पर अधिक रेडियो टॉवर लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है, ताकि इन क्षेत्रों के निवासी जान सकें कि राज्य और देश में क्या हो रहा है। सीआरपीएफ की नामित प्रत्येक 180 कंपनी को वितरण के लिए 60 रेडियो दिए गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, सीआरपीएफ को इस अभियान के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में विशेष नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) बनाने वाला मुख्य बल है और सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर तैनात है।

उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के लिए खरीदे गए इन रेडियो सेटों को सूखी बैटरी(Dry Battery) या सीधे पावर बोर्ड कनेक्शन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। प्रत्येक रेडियो सेट की लागत लगभग 1,500 है और यह एफएम, एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू मोड को सपोर्ट करता है।

