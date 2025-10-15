Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh bastar 50 naxals surrender news all came in bus many weapons also seized

बस्तर में एकसाथ 50 नक्सलियों का सरेंडर, इस नक्सली नेता ने भी डाले हथियार

संक्षेप: आत्मसमर्पण करने वाले मुख्य नक्सलियों में राजमन उर्फ राजमन मंडावी उर्फ राजमोहन उर्फ कंडागटला यादगिरी उर्फ भास्कर (SZCM, आई.सी. एनबी डिव और कंपनी संख्या 05), राजू सलाम (SZCM, कमांडर मिलिट्री कंपनी संख्या 05) और 48 अन्य, मीना नेताम (ACM/सेक राओघाट ए.सी.) भी शामिल है।

Wed, 15 Oct 2025 05:33 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बस्तर
share Share
Follow Us on
बस्तर में एकसाथ 50 नक्सलियों का सरेंडर, इस नक्सली नेता ने भी डाले हथियार

छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली की तर्ज पर बस्तर में नक्सलियों ने आज 50 की संख्या में सरेंडर कर दिया। सभी नक्सली बस में भरकर हथियारों के साथ आए और उत्तर बस्तर डिवीजन प्रभारी राजमन के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों की किसकोड़ो एरिया कमेटी सचिव DVCM राजू सलाम के भी सरेंडर करने की खबर है। बस्तर आईजी पी. सुंदरराज व एसपी इंद्रा कल्याण एलेसेले और नक्सलियों के बीच संवाद की भी खबर है।

आज लगभग दोपहर 13:10 बजे एफजीटी भानुप्रतापुर, यूनिट 'जी' सेल, 40वीं बटालियन BSF और टैक एसएचक्यू भानुप्रतापुर के तहत तैनात इकाइयों की ओर से किए गए लगातार प्रयासों और जन-केंद्रित पहलों के कारण, 50 सक्रिय कट्टर नक्सलवादियों के एक समूह ने 40वीं और 47वीं BSF तथा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए सीओबी कामतेरा, 40वीं बटालियन BSF पर आए थे।

आत्मसमर्पण करने वाले मुख्य नक्सलियों में राजमन उर्फ राजमन मंडावी उर्फ राजमोहन उर्फ कंडागटला यादगिरी उर्फ भास्कर (SZCM, आई.सी. एनबी डिव और कंपनी संख्या 05), राजू सलाम (SZCM, कमांडर मिलिट्री कंपनी संख्या 05) और 48 अन्य, मीना नेताम (ACM/सेक राओघाट ए.सी.) भी शामिल है। 50 नक्सलियों में 18 पुरुष,32 महिलाएं शामिल हैं। नक्सलियों के पास मिले हथियारों में AK-47: 07 नग, एसएलआर (SLR): 02 नग, इंसास (INSAS): 04 नग, इंसास एलएमजी (INSAS LMG): 01 नग, स्टेन गन (Stane Gun): 01 नग, बाकी (Rest): सिंगल शॉट और .303 रायफल। कुल 39 हथियार बरामद हुए हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।