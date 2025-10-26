Hindustan Hindi News
बस्तर में 21 नक्सलियों ने छोड़ा लाल आतंक का साथ, हथियारों संग किया सरेंडर

संक्षेप: उपमुख्यमंत्री (Dy CM) विजय शर्मा ने कहा कि आज 21 नक्सलवादी जिनमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष हैं,का पुनर्वास किया गया है। इन 21 सदस्यों में 4 डीवीसीएम (DVCM) स्तर के, 9 एसीएम (ACM) स्तर के और बाकी पार्टी सदस्य हैं।

Sun, 26 Oct 2025 03:45 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बस्तर
छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज 21 नक्सलियों ने लाल आतंक का साथ छोड़ मुख्यधारा में लौट आए। हथियारों संग सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 डीवीसीएम (DVCM),9 एसीएम (ACM) और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर हैं। केशकाल डिवीजन (नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो) की कुएमारी/किस्कोडो एरिया कमेटी के कुल 21 लोगों ने आज शासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

कैडरों ने 18 हथियार भी सौंपे हैं जिनमें 3 एके-47 राइफलें,4 एसएलआर राइफलें,2 इंसास राइफलें,6 (.303) राइफलें,2 सिंगल शॉट राइफलें और 1 बीजीएल हथियार शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री (Dy CM) विजय शर्मा ने कहा,"आज 21 नक्सलवादी जिनमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष हैं,का पुनर्वास किया गया है। इन 21 सदस्यों में 4 डीवीसीएम (DVCM) स्तर के, 9 एसीएम (ACM) स्तर के और बाकी पार्टी सदस्य हैं। उन्होंने 18 हथियार भी सौंपे हैं जिनमें 3 एके-47, 2 इंसास, 4 एसएलआर और अन्य हथियार शामिल हैं।"

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, "बस्तर की जनता इस लाल आतंक से छुटकारा पाना चाहती है और इन आत्मसमर्पण करने वाले ने बस्तर की जनता के मन की बात को समझा है। इनका रेड कार्पेट वेलकम (भव्य स्वागत) किया जाएगा।" उन्होंने यह भी बताया,"नॉर्थ बस्तर और वेस्ट बस्तर लगभग शांत हो गए हैं। जो लोग साउथ बस्तर में अभी भी सक्रिय हैं,मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मुख्यधारा में लौट आएं और बस्तर की जनता की भावनाओं को समझें।"

