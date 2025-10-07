chhattisgarh banned cough syrup for children below 2 year and puts health apparatus on high alert छत्तीसगढ़ में खांसी के सिरप पर सख्ती, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh banned cough syrup for children below 2 year and puts health apparatus on high alert

छत्तीसगढ़ में खांसी के सिरप पर सख्ती, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यही नहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि बच्चों के लिए दवाओं के इस्तेमाल में लापरवाही ना हो।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, रायपुरTue, 7 Oct 2025 12:47 AM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में खांसी के सिरप पर सख्ती, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा

छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। यही नहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए दवाओं के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों और डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा है।

एक अधिकारी ने बताया कि अन्य राज्यों में बच्चों की मौतों के कारण जिन दवा कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उनका कोई सरकारी आपूर्ति अनुबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो साल से कम उम्र के बच्चों को कोई कफ सिरप या सर्दी-ज़ुकाम की दवा नहीं देने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आमतौर पर ऐसी दवाएं पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी नहीं दी जाती हैं।

अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) और सिविल सर्जनों को नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी केंद्र की एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा आयुक्त ने साफ कहा है कि खांसी और सर्दी की दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। इस बारे में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे राज्य में निगरानी तेज कर दी है। औषधि निरीक्षकों की टीमें बनाई गई हैं। सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे मेडिकल स्टोर और निजी दवा दुकानों का निरीक्षण करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी का कोई उल्लंघन ना होने पाए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने माता-पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर के पर्चे के बच्चों को कोई भी दवा ना दें।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।