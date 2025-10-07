छत्तीसगढ़ में खांसी के सिरप पर सख्ती, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यही नहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि बच्चों के लिए दवाओं के इस्तेमाल में लापरवाही ना हो।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। यही नहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए दवाओं के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों और डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा है।

एक अधिकारी ने बताया कि अन्य राज्यों में बच्चों की मौतों के कारण जिन दवा कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उनका कोई सरकारी आपूर्ति अनुबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो साल से कम उम्र के बच्चों को कोई कफ सिरप या सर्दी-ज़ुकाम की दवा नहीं देने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आमतौर पर ऐसी दवाएं पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी नहीं दी जाती हैं।

अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) और सिविल सर्जनों को नए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी केंद्र की एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा आयुक्त ने साफ कहा है कि खांसी और सर्दी की दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। इस बारे में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।