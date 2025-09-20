chhattisgarh balod quack doctor nine injection piles patient death arrested छत्तीसगढ़ में झोलाछाप का खौफनाक इलाज, मरीज के प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन; हुई मौत, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में झोलाछाप का खौफनाक इलाज, मरीज के प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन; हुई मौत

छत्तीसगढ़ के बालोद में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से पाइल्स का इलाज करा रहे शख्स की मौत हो गई। डॉक्टर ने मरीज के प्राइवेट पार्ट में एक साथ नौ इंजेक्शन लगा दिए, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, बालोदSat, 20 Sep 2025 01:53 PM
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम कांदुल में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम सुभाष कुमार जनबंधु (40 वर्ष) था, जो मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का निवासी था। सुभाष को पाइल्स की समस्या थी और वह कांदुल के कथित डॉक्टर रेखराम साहू से देसी इलाज करा रहा था। आरोपी डॉक्टर अपने घर पर ही इलाज करता था। उसने सुभाष के प्राइवेट पार्ट में एक साथ नौ इंजेक्शन लगा दिए, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण हुआ। इस वजह से सुभाष का पेट फूल गया और खून बहने से उनकी मौत हो गई।

एक साथ लगा दिए 9 इंजेक्शन

परिजनों के अनुसार, सुभाष कुमार जनबंधु बालोद के झोलाछाप डॉक्टर रेखराम साहू के पास इलाज के लिए गए थे। एक दिन जब वह इलाज कराने पहुंचे, तो डॉक्टर ने उनके प्राइवेट पार्ट में एक साथ नौ इंजेक्शन लगा दिए। इससे सुभाष के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया, जो रुक नहीं रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई

बालोद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचित किया कि सुभाष को पाइल्स की समस्या थी और वह कांदुल के झोलाछाप डॉक्टर रेखराम साहू के पास देसी इलाज करा रहे थे। डॉक्टर में नौ इंजेक्शन लगा दिए, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। सुभाष की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

