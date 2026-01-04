Hindustan Hindi News
गोलियों की गूंज, आतंक का था बसेरा, छत्तीसगढ़ के पहले नक्सल मुक्त गांव की कहानी

संक्षेप:

नक्सल-मुक्त घोषित होने के बाद, बड़ेसेट्टी गांव को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

Jan 04, 2026 06:23 pm ISTUtkarsh Gaharwar बड़ेसेट्टी, सुकमा, एएनआई
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़ेसेट्टी गांव, जो कभी गोलियों की गूंज और डर के साये में रहता था, अब शांति और विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की 'इल्वाद पंचायत' (Ilwad Panchayat) पहल के तहत इसे राज्य का पहला नक्सल-मुक्त गांव घोषित किया गया है। बड़ेसेट्टी गांव अब बस्तर और उसके आस-पास के उन इलाकों के लिए बदलाव का प्रतीक बन गया है, जो लंबे समय तक नक्सलवाद की मार झेल रहे थे।

इस बड़े बदलाव का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों को दिया जा रहा है। इसमें एक तरफ सुरक्षा बढ़ाकर कड़े ऑपरेशन चलाए गए, तो दूसरी तरफ विकास, पुनर्वास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया गया। 'इल्वाद पंचायत' योजना के तहत, विष्णु देव साय की सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी गांव पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित होगा, उसे 1 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा। बड़ेसेट्टी इस योजना का लाभ पाने वाला राज्य का पहला गांव है।

नक्सल-मुक्त घोषित होने के बाद, बड़ेसेट्टी गांव को विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच फिर से भरोसा कायम हुआ है, क्योंकि पहले इस इलाके तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता था।

बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक (IG) पी. सुंदरराज ने कहा कि 'इल्वाद पंचायत' योजना का मकसद यह है कि जो गांव नक्सलवाद से आजाद हुए हैं, वहां तेजी से विकास दिखे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत, जो ग्राम पंचायतें नक्सल-मुक्त हो जाती हैं, उन्हें बिजली, राशन दुकान, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं देने के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। सुकमा जिले का बड़ेसेट्टी राज्य की ऐसी पहली पंचायत है और वहां विकास का काम तेजी से चल रहा है। यह गांव एक मिसाल बनेगा और दूसरे गांवों को भी प्रेरित करेगा।

सुकमा जिला पंचायत के सीईओ (CEO) मुकुंद ठाकुर ने बड़ेसेट्टी गांव को नक्सल-मुक्त घोषित किए जाने को जिले और राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यह पक्का किया है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वयं सहायता समूह, जाति प्रमाण पत्र और मनरेगा (NREGA) जॉब कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ठाकुर ने आगे बताया, "कई योजनाओं में तो 80 प्रतिशत से ज्यादा पात्र लोगों को फायदा मिल चुका है। हमारा लक्ष्य बड़ेसेट्टी को एक 'मॉडल पंचायत' के रूप में विकसित करना है, जिसमें नई पंचायत बिल्डिंग, पुल-पुलिया, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य आधुनिक सुविधाएं मौजूद हों।"

समाज में आ रहे बड़े बदलावों पर बात करते हुए, ठाकुर ने बताया कि 'बस्तर ओलंपिक' जैसी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा, "पिछले साल सुकमा से लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल यह संख्या बढ़कर 40,000 हो गई है। यहां तक कि आत्मसमर्पण करने वाले (सरेंडर किए हुए) नक्सलियों ने भी खेलों में भाग लिया, जो उनकी सोच में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाता है।" उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तय समय सीमा के भीतर विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

गांव के स्तर पर भी यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। बड़ेसेट्टी ग्राम पंचायत के सचिव पुनेम सुक्का ने याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने 2021 में काम शुरू किया था, तब आने-जाने पर कड़ी पाबंदी थी और हर तरफ डर का माहौल था। उन्होंने कहा, “उस समय यहां मोटरसाइकिल तक नहीं चल सकती थी और बाहर से आने वाले लोगों को शक की निगाह से देखा जाता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।”

सुक्का के अनुसार, गांव को मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 70 लाख रुपये और जिला खनिज संस्थान (DMF) से 30 लाख रुपये मिले हैं। उन्होंने बताया, "अब यहां पक्की सड़कें बन रही हैं, आंगनवाड़ी केंद्र और मार्केट शेड का काम चल रहा है। साथ ही सरकारी स्कूल और हॉस्टल की मरम्मत का काम भी जारी है। अब गांव का माहौल शांत है और ग्रामीण बहुत खुश हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव के लिए ग्रामीण केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को श्रेय दे रहे हैं।

बड़ेसेट्टी के छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल-मुक्त गांव बनने के बाद, अधिकारियों का कहना है कि अब इसी मॉडल को अन्य प्रभावित इलाकों में भी लागू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि 'रेड कॉरिडोर' (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) के केंद्र में अब संघर्ष की जगह विश्वास और डर की जगह विकास ले रहा है।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
