बीजापुर में ऑपरेशन, विस्फोटक के साथ 5 नक्सली गिरफ्तार; दो मददगार भी दबोचे
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और कोबरा 210 बटालियन की टीम ने दो अलग-अलग ऑपरेशनों में 5 नक्सलियों को पकड़ा है। नक्सलियों के दो मददगार भी दबोचे गए हैं। नक्सलियों के पास से विस्फोटक बरामद किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 5 नक्सलियों और 2 समर्थकों को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से टिफिन बम, डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा 210 बटालियन की संयुक्त टीम ने दो आपरेशनों को अंजाम देकर नक्सलियों और उनके दो मददगारों को दबोचा।
एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि पांचों नक्सलियों को नैमेड पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कांडका और जबेली गांवों के पास जंगल से तब पकड़ा गया जब सीआरपीएफ की एक खास यूनिट CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन) की 210वीं बटालियन शुक्रवार को नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पांचों की पहचान कमलू ओयाम (33), लक्ष्मण उरसा(30), लेकाम आयतु(34), लच्छू ओयाम (39) और पंडरू उरसा (31) के रूप में हुई है। उनके पास से एक टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर और अन्य सामान जब्त किया गया है। ये सभी मोसला और दुरधा क्षेत्र में सक्रिय नक्सली संगठनों आरपीसी भूमकाल मिलिशिया, जीआरडी, डीएकेएमएस और जनताना सरकार से जुड़े हुए बताए जाते हैं।
दूसरी कार्रवाई में पुलिस को वाहनों की चेकिंग के दौरान कामयाबी मिली। पुलिस ने नक्सलियों के दो सहयोगियों मड़ लक्ष्मीनारायण (20) और लक्ष्मण चिडेम उर्फ लक्ष्मीनारायण (21) को पकड़ा। नक्सलियों के इन समर्थकों के पास से एक टिफिन बम, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर और कोर्डेक्स वायर बरामद हुए। दोनों आरोपी नक्सली संगठनों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति कर रहे थे। सातों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है।
