chhattisgarh anti naxal operation fearing death 16 naxalites including 7 women surrender मारे जाने का खौफ, छत्तीसगढ़ में 7 महिला समेत 16 नक्सलियों का सरेंडर; 70 लाख का था इनाम, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़chhattisgarh anti naxal operation fearing death 16 naxalites including 7 women surrender

मारे जाने का खौफ, छत्तीसगढ़ में 7 महिला समेत 16 नक्सलियों का सरेंडर; 70 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल अभियानों में सुरक्षा बल नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए हैं। इससे नक्सलियों में दहशत का माहौल है। आलम यह कि मुठभेड़ में मारे जाने के डर से 70 लाख रुपये के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरWed, 8 Oct 2025 06:11 PM
share Share
Follow Us on
मारे जाने का खौफ, छत्तीसगढ़ में 7 महिला समेत 16 नक्सलियों का सरेंडर; 70 लाख का था इनाम

छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल अभियानों में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बल नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशनों का सिलसिला जारी है। इससे नक्सलियों में दहशत का माहौल है। फोर्स के दबाव और मुठभेड़ में मारे जाने के डर से 70 लाख रुपये के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 7 महिला नक्सली और 9 पुरुष नक्सली शामिल हैं।

बड़ी कामयाबी

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में पीएलजीए मिलिट्री कंपनी नंबर-1 का डिप्टी कमाण्डर, पीएलजीए मिलिट्री कंपनी नंबर-1 सदस्य, उत्तर ब्यूरो टेक्निकल टीम (डीवीसीएम), माड़ डिवीजन टीम, पार्टी सदस्य, कुतुल एलजीएस सदस्य, जनताना सरकार सदस्य और मिलिशिया सदस्य शामिल हैं। इन नक्सलियों के सरेंडर को नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

बैकफुट पर नक्सली संगठन

नारायणपुर एसपी रोबिनसन गुड़िया ने बताया कि अबूझमाड़ दुर्गम जंगल और विकट भौगोलिक परिस्थतियों वाला एरिया है। इन इलाकों में फोर्स के कैंप खुलने से नक्सलियों का जनाधार कमजोर हुआ है। फोर्स के दबाव में नक्सली संगठन बैकफुट पर है।

70 लाख रुपये का था इनाम

पुलिस और फोर्सेस द्वारा लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों सहित कुछ पुरुष नक्सलियों पर कुल 70 लाख रुपये का इनाम छत्तीसगढ़ में घोषित है।

इंट्रोगेशन में कई बड़े खुलासे

नारायणपुर एसपी रोबिनसन गुड़िया ने बताया कि जिले में इस साल 2025 में अब तक कुल 192 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। नक्सलियों ने सरकार के सरेंडर अभियान 'पूना मारगेम' (पुनर्वास से पुनर्जीवन) अभियान के तहत सरेंडर किया है।

कई बड़े खुलासे

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50 हजार का चेक दिया गया। एसपी ने बताया कि सरेंडर नक्सलियों ने इंट्रोगेशन में कई बड़े खुलासे किए हैं। इनसे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को आने वाले दिनों में और सफलता मिलेगी।

नारायणपुर में बड़ा सरेंडर

बता दें कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है। 4 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद बस्तर आए थे। उन्होंने बातचीत का कोई रास्ता नहीं बल्कि सरेंडर की बात कही है। सरेंडर नहीं करने पर फोर्स अपना काम करेगी। गृहमंत्री के इस बयान के बाद से नारायणपुर में यह बड़ा सरेंडर है। वहीं माड डिवीजन के नक्सलियों ने भी एक दिन पहले सरेंडर करने की बात कहते हुए पर्चा जारी किया था।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।