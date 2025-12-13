छत्तीसगढ़: गरियाबंद में 2 नक्सलियों ने डाले हथियार, बीजापुर में बड़ी साजिश नाकाम

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शनिवार को 10 लाख के इनामी दो नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें एक महिला नक्सली है। इस बीच सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है।

Dec 13, 2025 11:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गरियाबंद/बीजापुर
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शनिवार को 10 लाख रुपये के इनामी दो नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें एक महिला नक्सली है। दोनों की पहचान संतोष उर्फ लालपवन और मंजू उर्फ नंदे के रूप में हुई है। दोनों प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था। दोनों कई नक्सली हमलों में शामिल रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है।

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, गरियाबंद जिले में कुल 10 लाख रुपये के इनामी 2 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत शासन के सरेंडर और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर संतोष उर्फ लालपवन और मंजू उर्फ नंदे ने सुरक्षाबलों के सामने हथियार डाले। इन पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

सरेंडर करने वाले दोनों नक्सलियों पर पुलिस टीम पर हमला, बारूदी सुरंग में विस्फोट करने और कई अन्य नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने गरियाबंद में एक्टिव नक्सलियों से गुजारिश की है कि वे किसी भी थाने, चौकी या कैंप में सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। बीते 2 साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 2,400 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सनद रहे केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया है।

इस बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सीआरपीएफ की 85वीं बटालियन ने शनिवार को जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद करते हुए सुरक्षाबलों ने बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने यह ऐक्शन गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम हिरोली के मर्रेपारा इलाके में किया। इससे इलाके में किसी बड़ी हिंसक वारदात की आशंका टल गई है।

बताया जाता है कि नक्सली गतिविधियों के खुफिया इनपुट पर CRPF की एफ/85 बटालियन के सहायक कमांडेंट काशीराव श्रीराम के नेतृत्व में शनिवार को तड़के करीब चार बजे तलाशी अभियान चलाया गया। पूरे ऑपरेशन में करीब 45 जवान शामिल थे। घने जंगल में सुबह करीब 6:50 बजे जमीन के नीचे छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक सामान मिला। बरामद सामग्री में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक, वायरलेस सेट और नक्सली दस्तावेज शामिल हैं।

