जमीन खाली कराने गई पुलिस पर टूटे गांववाले, फेंकने लगे पत्थर, छत्तीसगढ़ में कहां बवाल?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में परसोदी कलां गांव की एक निवासी, रामबाई कहती हैं कि भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यह जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वे हमें गोली भी मार दें, तो भी हम इस धरती मां को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस यहां आई है और हम पर दबाव बना रही है।

छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की अमेरा कोयला खदान (Amera coal mine) के विस्तार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू होने से तनाव बढ़ गया है। गुस्साए गांववालों ने पुलिसवालों पर ही पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में परसोदी कलां गांव की एक निवासी, रामबाई कहती हैं कि भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यह जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वे हमें गोली भी मार दें, तो भी हम इस धरती मां को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस यहां आई है और हम पर दबाव बना रही है। हमारे पूर्वज यहीं बसे थे, हम कहां जाएं, हम अपने बच्चों को कहां लेकर जाएंगे? हम न तो नौकरी लेंगे और न ही मुआवजा। हम अपनी जमीन नहीं देंगे।