जमीन खाली कराने गई पुलिस पर टूटे गांववाले, फेंकने लगे पत्थर, छत्तीसगढ़ में कहां बवाल?

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में परसोदी कलां गांव की एक निवासी, रामबाई कहती हैं कि भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यह जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वे हमें गोली भी मार दें, तो भी हम इस धरती मां को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस यहां आई है और हम पर दबाव बना रही है।

Wed, 3 Dec 2025 05:44 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की अमेरा कोयला खदान (Amera coal mine) के विस्तार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू होने से तनाव बढ़ गया है। गुस्साए गांववालों ने पुलिसवालों पर ही पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में परसोदी कलां गांव की एक निवासी, रामबाई कहती हैं कि भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यह जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वे हमें गोली भी मार दें, तो भी हम इस धरती मां को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस यहां आई है और हम पर दबाव बना रही है। हमारे पूर्वज यहीं बसे थे, हम कहां जाएं, हम अपने बच्चों को कहां लेकर जाएंगे? हम न तो नौकरी लेंगे और न ही मुआवजा। हम अपनी जमीन नहीं देंगे।

परसोदी कलां गांव की एक निवासी, लीलावती कहती हैं कि यह हमारे गांव की जमीन है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम कहां जाएंगे? मेरे दादा, मेरे ससुर और मेरे पूर्वजों ने यहीं कमाया और यहीं जीवन जिया है। अब मेरी बारी है। अगर मैं इसे बेच दूंगी, तो मेरा पोता या बेटा कहां जाएगा? क्या वे भीख मांगेंगे? मुझे यह सब नहीं चाहिए। खनन के कारण हमारी पूरी जमीन चली जाएगी। हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। यह हमारे गांव की संपत्ति है। हम इसे नहीं देना चाहते।"

