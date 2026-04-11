पांच साल की बच्ची से रेप, बोरे में भर फेंका; छत्तीसगढ़ में खौफनाक कांड
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने पांच साल की बच्ची से रेप के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के उतई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 35 साल के धनेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने पांच साल की बच्ची से रेप के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के उतई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 35 साल के धनेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि शुकवार दोपहर लगभग 12 बजे जब पीड़िता स्कूल से घर पहुंची तब वह पास की एक दुकान में चॉकलेट लेने चली गई। इस दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी धनेश्वर वहां मौजूद था। बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने से आरोपी उसे अपने घर ले गया और वहां उससे रेप किया।
अधिकारियों ने बताया कि जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंची तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगभग दो घंटे के बाद ग्रामीणों को कुंए के करीब एक संदिग्ध बोरा हिलते हुए दिखा। जब ग्रामीणों ने बोरा खोला तब उसमें बच्ची थी और उसका मुंह तकिए के खोल से बंधा हुआ था।
मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल जांच में बच्ची से रेप की पुष्टि हुई है। बच्ची डरी हुई है और घायल है, अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है।
आरोपी को फांसी देने की मांग
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने के करीब पहुंच गए और उन्होंने आरोपी को फांसी देने की मांग की। ग्रामीणों को समझा कर वापस भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि वह अनुरोध करेगी कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में हो जिससे पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।