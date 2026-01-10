छत्तीसगढ़ में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी, पांच लोगों ने मिलकर किया गैंगेरप
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। यहां महिला के साथ पांच लोगों ने गैंगरेप किया है। आरोपियों में पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल था। घटना 8 जनवरी की रात की बताई जा रही है।
पांचों आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित था। 8 जनवरी की रात को उसने पीड़िता को फोन किया। इसके बाद आरोपी लड़की को बांकिमोंगरा के एक सुनसान घर में ले गए, जहां ड्राइवर और चार अन्य लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया।
घटना के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और उसने अपने परिवार को सारी आपबीती सुनाई। परिवार वाले तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए और बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला शून्य एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में जांच के लिए बांकिमोंगरा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।
कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि 'डायल 112' सेवा के निजी ड्राइवर सहित दो आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है और तीन अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
