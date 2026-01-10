Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी, पांच लोगों ने मिलकर किया गैंगेरप

छत्तीसगढ़ में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी, पांच लोगों ने मिलकर किया गैंगेरप

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। यहां महिला के साथ पांच लोगों ने गैंगरेप किया है।

Jan 10, 2026 04:07 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोरबा, पीटीआई
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। यहां महिला के साथ पांच लोगों ने गैंगरेप किया है। आरोपियों में पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल था। घटना 8 जनवरी की रात की बताई जा रही है।

पांचों आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित था। 8 जनवरी की रात को उसने पीड़िता को फोन किया। इसके बाद आरोपी लड़की को बांकिमोंगरा के एक सुनसान घर में ले गए, जहां ड्राइवर और चार अन्य लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया।

घटना के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और उसने अपने परिवार को सारी आपबीती सुनाई। परिवार वाले तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए और बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला शून्य एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में जांच के लिए बांकिमोंगरा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।

कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि 'डायल 112' सेवा के निजी ड्राइवर सहित दो आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है और तीन अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
