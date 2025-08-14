छत्तीसगढ़ के 14 जांबाज पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलेंट्री मेडल, जान लीजिए सबके नाम

इस सम्मानित सूची में आईपीएस सुनील शर्मा का नाम प्रमुख है। सूची में शामिल सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और साहसिक कार्रवाई से न सिर्फ अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम योगदान दिया है।

आजादी का जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड (Gallantry Award) पाने वाले पुलिसकर्मियों की लिस्ट जारी कर दी है। केंद्र सरकार इस बार छत्तीसगढ़ के 14 पुलिकर्मियों को उनकी बहादुरी, साहसिक कार्रवाई और कर्तव्यनिष्ठा के लिए इस सम्मान से नवाजेगी। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है और पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदक भी छत्तीसगढ़ की झोली में आए हैं।

इस सम्मानित सूची में आईपीएस सुनील शर्मा का नाम प्रमुख है। सूची में शामिल सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और साहसिक कार्रवाई से न सिर्फ अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम योगदान दिया है। आईपीएस सुनील शर्मा को अपराधियों के खिलाफ उनके बेखौफ और प्रभावी ऑपरेशनों के लिए जाना जाता है। सुनील शर्मा ने नक्सल इलाकों में जटिल अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वहीं आईपीएस और जेल डीजी हिमांशु गुप्ता विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे।

क्‍या होता है गैलेंट्री अवार्ड यह भी जानिए गैलेंट्री अवार्ड वीरता और बलिदान के लिए भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। यह गैलेंट्री मेडल उन पुलिस अधिकारियों और जवानों को दिया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत बहादुरी का प्रतीक है, बल्कि पूरे पुलिस बल की कार्यकुशलता और समर्पण को भी दर्शाता है।