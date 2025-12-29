छत्तीसगढ़: न्यू ईयर से पहले 1200 किलो गांजा जब्त, तस्करी का निकाला गजब तरीका

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक करीब 6 करोड़ रुपये अनुमानित कीमत वाला नशीला पदार्थ पड़ोसी राज्य ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। तलाशी के दौरान 1,198.460 किलोग्राम वजन के गांजा के 40 बोरे जब्त किए गए।।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में न्यू ईयर से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1200 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। किसी को शक न हो इसके लिए तस्कर बड़ी ही चालाकी से तस्करी को अंजाम दे रहे थे।

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक वैभव बंकेर ने बताया कि सूचना मिलने पर रविवार देर रात को उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे धनवार के पास एक ट्रक को रोका गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशीले पदार्थ को ट्रक में नारियल के छिलके में छिपाकर रखकर ले जाया जा रहा था।

पुलिस के मुताबिक करीब 6 करोड़ रुपये अनुमानित कीमत वाला नशीला पदार्थ पड़ोसी राज्य ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। तलाशी के दौरान 1,198.460 किलोग्राम वजन के गांजा के 40 बोरे जब्त किए गए।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमरीश कुमार (23), अंबरीश कुमार पटेल (33) और मनीष कुमार (20) के रूप में हुई है, सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के निवासी हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है साथ ही ये भी जानने की कोशिश में है कि इनका जाल कहां तक फैला हुआ है।