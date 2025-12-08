छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी सहित 11 नक्सलियों का सरेंडर, इस बात का था डर

संक्षेप: खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में आज (8 दिसंबर) सुबह-सुबह 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सभी 12 नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। सरेंडर करने वालों में 1 करोड़ का इनामी CC मेंबर रामदेर मज्जी भी शामिल है।

छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को लेकर बड़ी खबर है। दुर्ग संभाग के खैरागढ़ जिले में CC मेंबर रामदेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सभी नक्सलियों ने हथियार के साथ बकरकट्टा थाने में सरेंडर किया है। इन 12 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

CC मेंबर रामदेर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। हिडमा के बाद वह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा नक्सली लीडर था, जिसने अपने हथियार डाल दिए हैं। इस सरेंडर से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है।

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में आज (8 दिसंबर) सुबह-सुबह 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सभी 12 नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं।

सरेंडर करने वालों में 1 करोड़ का इनामी CC मेंबर रामदेर मज्जी भी शामिल है। सरेंडर करने वालों में CCM, DVCM, ACM व PM स्तर के सदस्य शामिल हैं। कई नक्सलियों के खिलाफ गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल होने संबंधी अपराध भी mmc जोन के थानों में दर्ज है। CPI(माओवादी) कैडर (12) (हथियारों के साथ) को 08 दिसंबर, 2025 (सुबह) को गांव कुम्ही, थाना बकर कट्टा, जिला खैरागढ़, छत्तीसगढ़ सरेंडर किया।

इन नक्सलियों ने किया सरेंडर - रामधेर मज्जी - CCM - AK47 - चंदू उसेंडी - DVCM - 30 कार्बन - ललिता - DVCM - कुछ नहीं - जानकी - DVCM - इंसास - प्रेम - DVCM - AK47 - रामसिंह दादा - ACM - 303 - सुकेश पोट्टम - ACM - AK47 - लक्ष्मी - PM - इंसास - शीला - PM - इंसास - सागर - PM - SLR - कविता - PM - 303 - योगिता - PM - कुछ नहीं नक्सलियों का MMC जोन खत्म होने की कगार पर CC मेंबर रामदेर मज्जी के सरेंडर के बाद माना जा रहा है नक्सलियों का MMC जोन लगभग खत्म होने की कगार पर है। MMC जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में कुछ दिनों पहले ही MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी अपने साथियों के साथ सरेंडर किया था। बता दें छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है।