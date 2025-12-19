छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़, 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 लाख रुपये के इनामी माओवादी को भी मार गिराया गया है। मुठभेड़ शुक्रवार सुबह भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के आडवाड़ा-कोटमेटा वन क्षेत्र में उस समय शुरू हुई, जब जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की एक टीम क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर ऑपरेशन चला रही थी।
मारे गए नक्सली की पहचान 35 साल के फागनू माडवी के तौर पर हुई है जो भैरमगढ़ क्षेत्र समिति का सक्रिय सदस्य था। गोलीबारी रुकने के बाद उसका शव घटनास्थल पर मिला। मौके से एक .303 राइफल और एक 9 मिमी पिस्टल के अलावा दो स्कैनर सेट, एक रेडियो और एक मेडिकल किट भी बरामद की गई।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने बस्तर में माओवादी नेटवर्क को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने बाकी माओवादी कार्यकर्ताओं से हिंसा छोड़ने और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने का भी आग्रह किया।
छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 285 माओवादी मारे गए हैं। इनमें से 256 बस्तर मंडल में मारे गए, जिसमें बीजापुर सहित सात जिले शामिल हैं, 27 रायपुर मंडल के गरियाबंद जिले में और दो दुर्ग मंडल के मोहला-मनपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में मारे गए।
