Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chattisgarh Bijapur Encounter 5 Lakh Rupees Naxalite killed
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़, 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़, 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 लाख रुपये के इनामी माओवादी को भी मार गिराया गया है।

Dec 19, 2025 09:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुर, हिन्दुस्तान टाइम्स/ रितेश मिश्रा
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 लाख रुपये के इनामी माओवादी को भी मार गिराया गया है। मुठभेड़ शुक्रवार सुबह भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के आडवाड़ा-कोटमेटा वन क्षेत्र में उस समय शुरू हुई, जब जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की एक टीम क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर ऑपरेशन चला रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मारे गए नक्सली की पहचान 35 साल के फागनू माडवी के तौर पर हुई है जो भैरमगढ़ क्षेत्र समिति का सक्रिय सदस्य था। गोलीबारी रुकने के बाद उसका शव घटनास्थल पर मिला। मौके से एक .303 राइफल और एक 9 मिमी पिस्टल के अलावा दो स्कैनर सेट, एक रेडियो और एक मेडिकल किट भी बरामद की गई।

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने बस्तर में माओवादी नेटवर्क को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने बाकी माओवादी कार्यकर्ताओं से हिंसा छोड़ने और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने का भी आग्रह किया।

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुल 285 माओवादी मारे गए हैं। इनमें से 256 बस्तर मंडल में मारे गए, जिसमें बीजापुर सहित सात जिले शामिल हैं, 27 रायपुर मंडल के गरियाबंद जिले में और दो दुर्ग मंडल के मोहला-मनपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में मारे गए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।