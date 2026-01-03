Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chaitanya Baghel son of Chhattisgarh former CM Bhupesh Baghel, walks out of Raipur Central Jail
जेल से बाहर आए पूर्व CM बघेल के बेटे, मिला ग्रैंड वेलकम; 170 दिन बाद रिहाई

जेल से बाहर आए पूर्व CM बघेल के बेटे, मिला ग्रैंड वेलकम; 170 दिन बाद रिहाई

संक्षेप:

चैतन्य शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए थे। चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। खास बात ये है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत शराब घोटाले में फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी।

Jan 03, 2026 05:26 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य शनिवार को जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। चैतन्य के स्वागत के लिए ढोल-नगाड़े बजाए गए। बेटे को रिसीव करने के लिए खुद भूपेश बघले भी रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे।

बेटे की रिहाई से पहले भुपेश बघेल ने कहा कि 'आज चैतन्य की रिहाई होने वाली है, ईडी ने मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसे गिरफ्तार किया था और आज मेरे पोते के जन्मदिन पर मेरे बेटे को रिहाई मिल रही है, ये दिन हमारे लिए कई खुशियां लेकर आया है।'

बिलासपुर हाई कोर्ट के जमानत मंजूर करने के बाद ही चैतन्य की रिहाई हुई है। जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में चैतन्य ने कहा 'मुझे न्याय मिलने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अंततः न्याय मिल ही गया। मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है।'

किस मामले में जेल में थे?

चैतन्य शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए थे। चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। खास बात ये है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत शराब घोटाले में फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी।

ईडी का दावा- चैतन्य की अहम भूमिका

ईडी का मानना है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य की अहम भूमिका रही और वे ही नेटर्वक को कंट्रोल किया करते थे। ईडी का ये भी कहना है कि सभी बड़े फैसले भी वे खुद ही लिया करते थे। भ्रष्टाचार के इस मामले में ईडी को लगता है कि चैतन्य ने ही करीब 1000 करोड़ रुपये का लेन-देन अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते खुद ही संभाला।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि चैतन्य को हिस्से के तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपये मिले। एजेंसियों का मानना है कि पूरे घोटाले की कुल रकम 3200 से ज्यादा हो सकती है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ।

