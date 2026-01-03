जेल से बाहर आए पूर्व CM बघेल के बेटे, मिला ग्रैंड वेलकम; 170 दिन बाद रिहाई

संक्षेप: चैतन्य शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए थे। चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। खास बात ये है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत शराब घोटाले में फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य शनिवार को जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। चैतन्य के स्वागत के लिए ढोल-नगाड़े बजाए गए। बेटे को रिसीव करने के लिए खुद भूपेश बघले भी रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे।

बेटे की रिहाई से पहले भुपेश बघेल ने कहा कि 'आज चैतन्य की रिहाई होने वाली है, ईडी ने मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसे गिरफ्तार किया था और आज मेरे पोते के जन्मदिन पर मेरे बेटे को रिहाई मिल रही है, ये दिन हमारे लिए कई खुशियां लेकर आया है।'

बिलासपुर हाई कोर्ट के जमानत मंजूर करने के बाद ही चैतन्य की रिहाई हुई है। जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में चैतन्य ने कहा 'मुझे न्याय मिलने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अंततः न्याय मिल ही गया। मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है।'

किस मामले में जेल में थे? चैतन्य शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए थे। चैतन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। खास बात ये है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत शराब घोटाले में फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी।

ईडी का दावा- चैतन्य की अहम भूमिका ईडी का मानना है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य की अहम भूमिका रही और वे ही नेटर्वक को कंट्रोल किया करते थे। ईडी का ये भी कहना है कि सभी बड़े फैसले भी वे खुद ही लिया करते थे। भ्रष्टाचार के इस मामले में ईडी को लगता है कि चैतन्य ने ही करीब 1000 करोड़ रुपये का लेन-देन अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते खुद ही संभाला।