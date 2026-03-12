पति व बच्चों को छोड़कर अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है या नहीं, हाईकोर्ट ने बताया
मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी का बिना पर्याप्त कारण पति का घर छोड़ना और परिवार को सूचना दिए बिना किसी अन्य पुरुष के साथ बाहर रहना स्वैच्छिक परित्याग की श्रेणी में आता है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है, तो उसे गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल बेंच ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी।
मामले में भिलाई की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण की मांग की थी। महिला का कहना था कि वह पति की अनुमति से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में कोचिंग लेने गई थी। उसने दावा किया कि पति का व्यवसाय अच्छा है और उसकी मासिक आय लगभग तीन लाख रुपए है, इसलिए उसे एक लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए।
पति बोला- पत्नी बिना किसी को बताए घर छोड़कर गई थी
उधर सुनवाई के दौरान पति ने अदालत को बताया कि 11 नवंबर 2022 को पत्नी बिना किसी जानकारी के घर छोड़कर चली गई थी। जाते समय उसने घर के गहने और अपने दस्तावेज तो साथ में रख लिए थे, लेकिन इस दौरान अपने दो छोटे बच्चों को वह घर पर ही छोड़ गई थी। इसके बाद पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला कि महिला अपनी बहन और एक अन्य व्यक्ति के साथ हवाई जहाज से दिल्ली गई और वहां लगभग 10-11 दिन रही।
कोर्ट बोला- यह स्वैच्छिक परित्याग का मामला
मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी का बिना पर्याप्त कारण पति का घर छोड़ना और परिवार को सूचना दिए बिना किसी अन्य पुरुष के साथ बाहर रहना स्वैच्छिक परित्याग की श्रेणी में आता है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता 125(4) के तहत पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका खारिज कर दी और दुर्ग फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
