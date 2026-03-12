Hindustan Hindi News
पति व बच्चों को छोड़कर अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है या नहीं, हाईकोर्ट ने बताया

Mar 12, 2026 04:50 pm ISTSourabh Jain वार्ता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
share

मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी का बिना पर्याप्त कारण पति का घर छोड़ना और परिवार को सूचना दिए बिना किसी अन्य पुरुष के साथ बाहर रहना स्वैच्छिक परित्याग की श्रेणी में आता है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है, तो उसे गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल बेंच ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी।

मामले में भिलाई की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण की मांग की थी। महिला का कहना था कि वह पति की अनुमति से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में कोचिंग लेने गई थी। उसने दावा किया कि पति का व्यवसाय अच्छा है और उसकी मासिक आय लगभग तीन लाख रुपए है, इसलिए उसे एक लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए।

पति बोला- पत्नी बिना किसी को बताए घर छोड़कर गई थी

उधर सुनवाई के दौरान पति ने अदालत को बताया कि 11 नवंबर 2022 को पत्नी बिना किसी जानकारी के घर छोड़कर चली गई थी। जाते समय उसने घर के गहने और अपने दस्तावेज तो साथ में रख लिए थे, लेकिन इस दौरान अपने दो छोटे बच्चों को वह घर पर ही छोड़ गई थी। इसके बाद पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला कि महिला अपनी बहन और एक अन्य व्यक्ति के साथ हवाई जहाज से दिल्ली गई और वहां लगभग 10-11 दिन रही।

कोर्ट बोला- यह स्वैच्छिक परित्याग का मामला

मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी का बिना पर्याप्त कारण पति का घर छोड़ना और परिवार को सूचना दिए बिना किसी अन्य पुरुष के साथ बाहर रहना स्वैच्छिक परित्याग की श्रेणी में आता है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता 125(4) के तहत पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका खारिज कर दी और दुर्ग फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

