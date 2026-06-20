डिग्री और मार्कशीट में 'इंडिया' की जगह 'भारत' का इस्तेमाल, छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फैसला
छत्तीसगढ़ की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 'इंडिया' की जगह 'भारत' का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमिटी ने लगभग छह महीने पहले इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया था। अब मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और बातचीत में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी के एक बड़े अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक कुमार चक्रवाल ने बताया कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग कमिटी ने लगभग छह महीने पहले इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया था।
उन्होंने पीटीआई को बताया कि धीरे-धीरे मार्कशीट, डिग्री और सरकारी बातचीत में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट में अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः इंडिया और भारत दोनों का जिक्र होता है। उन्होंने कहा कि नए फैसले के तहत अंग्रेजी में लिखे जाने वाले इंडिया शब्द को भी भारत से बदल दिया जाएगा।
G20 समिट का जिक्र
चक्रवाल ने कहा कि यह बदलाव तब लागू किया जाएगा जब मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट का मौजूदा स्टॉक खत्म हो जाएगा। इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए वीसी ने 2023 में भारत की मेजबानी में हुए G20 समिट के दौरान भारत शब्द के इस्तेमाल का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि पिछले साल G20 बैठकों के दौरान माननीय राष्ट्रपति ने एक आधिकारिक डिनर के निमंत्रण में 'भारत' शब्द का इस्तेमाल किया था। जब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद इस परंपरा का पालन करता है तो हम भी इसका पालन कर रहे हैं। यह हमारी परंपरा का मामला है।
भारत शब्द का महत्व बताया
चक्रवाल ने कहा कि भारत शब्द की जड़ें भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गहरी हैं। इतिहास में आर्यावर्त और जंबूद्वीप वाले इलाके को 'भारत' कहा गया है। 'इंडिया' नाम विदेशियों ने अपनी सुविधा के लिए दिया था। हमें इस बात से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है कि बाहरी लोग क्या सोचते थे। हमारी संस्कृति और परंपरा में देश को हमेशा 'भारत' ही कहा गया है और हम उसी परंपरा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि समय-समय पर लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से देश के लिए अलग-अलग नामों का इस्तेमाल किया है। वे उन व्याख्याओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।
वहीं, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय समेत कुछ राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने कहा कि उनके संस्थानों की ओर से अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अधिकारियों की ओर से इस बारे में कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।