CBI ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में 6 राज्यों में 33 जगह मारे छापे, क्या-क्या मिला

CBI ने पिछले कुछ दिनों में 6 राज्यों में 33 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 'महादेव ऑनलाइन बुक ऐप' के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर मारे गए।

सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के सिलसिले में छह राज्य में 33 स्थान पर छापेमारी कर डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं। इनसे 'म्यूल' बैंक खातों और हवाला के जरिये धन के लेनदेन के संकेत मिले हैं। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'म्यूल' बैंक खाता ऐसा बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से हासिल की गई रकम प्राप्त करने, उसे दूसरे खातों में भेजने और धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए करते हैं।

सीबीआई ने बताया कि इस महादेव ऐप के प्रमुख प्रमोटर्स में शामिल सौरभ चंद्राकर के ओमान से प्रत्यर्पण के बाद उसके द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अमृतसर, भोपाल और रायपुर समेत विभिन्न स्थानों पर की गई इस छापेमारी में सट्टेबाजी ऐप के पैनल (ऑनलाइन व्यवस्था या इंटरफेस जिसके जरिये सट्टेबाजी की गतिविधियां संचालित की जाती हैं) संचालकों से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया गया।

सौरभ चंद्राकर को ओमान से किया गया था प्रत्यर्पित सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि कई स्थानों पर सट्टेबाजी और जुए के ऑनलाइन पैनल सक्रिय पाए गए, जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने उसे एक नवंबर को गिरफ्तार किया था। रायपुर की एक विशेष अदालत ने चंद्राकर से पूछताछ के लिए सीबीआई को उसकी 8 दिन की हिरासत की अनुमति दी थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई की प्रवक्ता ने कहा, ''चंद्राकर से पूछताछ के दौरान इस ऐप के संचालन और भारत में इसके पैनल संचालकों के नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली।''

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भी चंद्राकर से पूछताछ की गई।

किराये पर लिए बैंक खातों में जमा करते थे सट्टेबाजी की रकम सीबीआई की प्रवक्ता बीना यादव ने एक बयान में कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि इस सट्टेबाजी ऐप का संचालन विदेश से एक मुख्य कार्यालय के जरिये किया जाता है और भारत में इसके पैनल संचालकों का एक बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने बताया कि ये संचालक ग्राहकों की पहचान संख्या (आईडी) का प्रबंधन करते हैं और दूसरे लोगों के नाम पर विशेष रूप से खोले गए या किराये पर लिए गए बैंक खातों में सट्टेबाजी की रकम जमा करते हैं तथा इसके बाद मुनाफे की रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने 6,000 करोड़ रुपये के इस सट्टेबाजी घोटाले में दो एफआईआर दर्ज की हैं।

सीबीआई की प्रवक्ता ने बयान में कहा, ''विदेश में मौजूद आरोपियों सहित अन्य आरोपियों, इस नेटवर्क के संचालन में मदद करने वाले लोगों और संबंधित सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच जारी है। फरार अन्य आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।''

सीबीआई के अनुसार, जांच में पता चला है कि 'महादेव ऑनलाइन बुक' देश में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक था, जिसका कथित संचालन भारत के बाहर से फ्रेंचाइजी के आधार पर चलने वाले पैनल और शाखाओं के नेटवर्क के जरिए किया जाता था।