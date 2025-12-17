छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं में गड़बड़ियों का खुलासा, कैग रिपोर्ट में क्या बातें?

संक्षेप: कैग ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में आवास और कल्याण योजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है। रिपोर्ट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पेश की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

कैग ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में आवास और कल्याण योजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और खामियों का खुलासा किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कैग से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सिविल) पर रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बिलासपुर, रायपुर और कोरबा जैसे निकायों में 31 मार्च 2023 तक ऐसे 71 अपात्र लोगों को मकान दिए गए जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना ही 250 लाभार्थियों को 4.05 करोड़ रुपये की सहायता बांट दी गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्रमुख आवास एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट में अपात्र लाभार्थियों को लाभ, योजनागत धनराशि के लंबे समय तक रोकने, कमजोर निगरानी तंत्र और टाली जा सकने वाली वित्तीय हानियों को रेखांकित किया है।

रिपोर्ट में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित विभागों के व्यय का आकलन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन, श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याण योजनाओं पर अनुपालन ऑडिट, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से सोलर पंप स्थापना पर एक विस्तृत ऑडिट तथा लोक निर्माण विभाग से संबंधित अनुपालन ऑडिट शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, जिसे केंद्र सरकार ने जून 2015 में शुरू किया और जिसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है, का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

इसके अनुसार, राज्य के चार शहरी स्थानीय निकायों- नगर पालिक बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और नगर पंचायत, प्रेमनगर में ऐसे 71 हितग्राहियों का चयन किया गया जिनकी आय तीन लाख रूपए से अधिक थी और उन्हें हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/भागीदारी में किफायती आवास के तहत आवास/आवासीय इकाइयां आवंटित किए गए थे।

कैग रिपोर्ट के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों ने हितग्राहियों के नाम पर भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के तहत 250 हितग्राहियों को 4.05 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का भुगतान किया। ऑडिट में यह भी सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रबंधन सूचना तंत्र आपस में जुड़े न होने के कारण 99 लाभार्थियों ने दोनों योजनाओं का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त 35 ऐसे लाभार्थी भी पाए गए जिन्होंने पहले एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के तहत लाभ लेने के बावजूद योजना के अंतर्गत पुनः सहायता प्राप्त की।

रिपोर्ट के अनुसार, भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत आवास इकाइयों के निर्माण में देरी के कारण 230.05 करोड़ रुपए की योजना निधि रुकी रही। झुग्गीवासियों से वसूली योग्य राशि में से नगरीय निकाय केवल 22.13 करोड़ रुपए ही वसूल सके, जबकि मार्च 2025 तक 17.23 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी। हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण में कुल स्वीकृत 2.77 लाख आवासों में से 66,383 आवासों की कटौती/समर्पण किया गया था, और बकाया 2.11 लाख आवासों में से 1.84 लाख आवासों को अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज आधारित सब्सिडी योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा जमा किए गए कुल 2.49 लाख सब्सिडी दावों में से केवल 37,374 दावों को मंजूरी दी गई। इसके लिए वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान सब्सिडी के रूप में 820.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। कैग ने 29 मामलों में दोहरी सब्सिडी प्राप्त करने की भी पुष्टि की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर के बावजूद, 2016–17 से 2023–24 के बीच केवल 50 फीसदी मकान ही महिला लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत किए गए, जो योजना के उद्देश्यों से कम है। वहीं, निगरानी व्यवस्था में भी गंभीर खामियां पाई गईं, जिनमें गलत जियो-टैगिंग, अन्य लाभार्थियों के मकानों की तस्वीरों का उपयोग और सामाजिक ऑडिट में देरी शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के अनुपालन ऑडिट में यह पाया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को आवंटित 329.41 करोड़ रूपए में से 210.75 करोड़ रुपए (64 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जबकि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा 44.86 करोड़ रूपए की उपलब्ध निधि में से केवल 21.27 करोड़ रुपए व्यय किया गया।