छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को अहम कामयाबी, नक्सलियों के हथियार व गोला-बारूद का इतना बड़ा जखीरा बरामद

आईजी ने कहा कि लगातार बारिश और उफनती नदियों के बावजूद अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान ने माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस अभियान ने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि यहां का कोई भी हिस्सा अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है।

Sourabh Jain पीटीआई, नारायणपुर, छत्तीसगढ़Fri, 29 Aug 2025 10:45 PM
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षाबलों को उस वक्त बेहद अहम कामयाबी मिली, जब नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद उन्होंने भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और माओवाद से जुड़ी अन्य सामग्री जब्त की। इस दौरान अत्याधुनिक बंदूकों व गोलों समेत 300 से ज्यादा हथियार बरामद हुए। हालांकि इसी दौरान एक हैरान करने वाली बात यह रही कि माओवादियों से मिले इन हथियारों में पहली बार त्रिची असॉल्ट राइफल (TAR) नाम का एक भारतीय हथियार भी बरामद हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इसके नक्सलियों तक पहुंचने के जरिए का पता लगाने के लिए हम जांच कर रहे हैं।

इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि वरिष्ठ नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम ने 24 अगस्त को अबूझमाड़ के कसोद, कुमुराडी, मडोदा, खोड़पार और गट्टाकल गांवों के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया था। इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड (DRG), विशेष कार्य बल (STF) दोनों राज्य पुलिस की इकाइयां, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 38वीं, 41वीं और 45वीं बटालियन के जवान शामिल थे।

अधिकारी ने बताया कि पांच दिनों तक चले इस अभियान के दौरान इलाके में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगली पहाड़ी पर सुरक्षाबलों की माओवादियों की माड़ डिवीजन के सदस्यों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ हुई। जिसके बाद मुठभेड़ स्थलों पर मिले खून के धब्बे और घसीटने के निशानों को देखकर गोलीबारी में कई नक्सलियों के घायल होने की उम्मीद है।

अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके से उन्होंने 300 से ज्यादा हथियार व गोला-बारूद बरामद किए हैं, जिनमें एक लाइट मशीन गन (LMG), त्रिची असॉल्ट राइफल (TAR), सेल्फ-लोडिंग राइफल (SLR), इंसास राइफल, एक स्टेन गन, एक 51 मिमी मोर्टार, एक 9 मिमी पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, आठ बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (BGL), तीन .303 राइफलें, चार 12-बोर राइफलें, 49 मजल-लोडिंग बंदूकें, .315 बोर राइफल की 10 गोलियां, अलग-अलग आकार के 100 BGL गोले, आठ देसी ग्रेनेड, एक हथगोला, कॉर्डेक्स तार के दो बंडल, सेफ्टी फ्यूज के 141 बंडल, GPS उपकरण, डेटोनेटर, रिमोट स्विच, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और माओवादियों से जुड़ी अन्य चीजें शामिल हैं।

उधर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि, 'बस्तर रेंज (जिसमें सात जिले शामिल हैं) में पहली बार माओवादियों से त्रिची असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। इस हथियार का इस्तेमाल इस क्षेत्र में तैनात सुरक्षाकर्मी करते हैं।' उन्होंने कहा कि यह हथियार शायद पहले सुरक्षा बलों से लूटा गया होगा और इस तरह नक्सलियों तक पहुंच गया होगा। हालांकि हम डेटाबेस सत्यापन के जरिए इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

आईजी ने कहा कि लगातार बारिश और उफनती नदियों के बावजूद अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान ने माओवादियों को भारी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका दिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने माओवादियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अबूझमाड़ का कोई भी हिस्सा अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके ठिकाने तेजी से सिकुड़ रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों की तरफ से छेड़े गए तीव्र अभियानों के कारण प्रतिबंधित माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व को 2025 में भारी नुकसान हुआ है। प्रतिबंधित संगठन के पास हिंसा छोड़ने और आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

