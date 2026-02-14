छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के स्मारकों पर बुलडोजर ऐक्शन, सुरक्षाबलों ने 5 स्मारकों को ध्वस्त किया
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में माओवादियों द्वारा बनाए गए कुल पांच अवैध स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिले के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान की गई।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में माओवादियों द्वारा बनाए गए कुल पांच अवैध स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिले के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान की गई।
शनिवार को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडीमरका के जंगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 168 एवं 153 वाहिनी की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा निर्मित एक स्मारक को चिन्हित कर उसे सुरक्षा मानकों के अनुरूप ध्वस्त किया।
इसी तरह उसूर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। मारूड़बाका के जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229 वाहिनी और कोबरा 204 की संयुक्त टीम ने माओवादियों के दो स्मारक ढहाए। वहीं, पाउरगुड़ा और सिंगनपल्ली के जंगल क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229 वाहिनी ने कार्रवाई करते हुए दो अन्य अवैध माओवादी स्मारकों को नष्ट कर दिया।
पुलिस के अनुसार माओवादी इन स्मारकों का उपयोग अपने प्रचार-प्रसार और स्थानीय लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए करते थे। इन्हें ध्वस्त करने से माओवादियों के मनोबल पर बड़ा झटका लगा है। यह कार्रवाई क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियानों को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन का अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।