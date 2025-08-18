bulldozer action in chhattisgarh against religious conversion church demolished छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन, सरकारी जमीन पर बने चर्च को ढहाया, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़bulldozer action in chhattisgarh against religious conversion church demolished

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन, सरकारी जमीन पर बने चर्च को ढहाया

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की खबरों के बीच बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है। बिलासपुर में धर्मांतरण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए प्रार्थना घर और चर्च को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुरMon, 18 Aug 2025 07:44 PM
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन, सरकारी जमीन पर बने चर्च को ढहाया

इससे पहले हिंदू संगठनों ने यहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का भंडाफोड़ किया था। तब पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने अवैध प्रार्थना घर के निर्माण की जांच शुरू की थी। अब अवैध निर्माण को ढहाया गया है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इस कार्रवाई को वाजिब बता रहे हैं।

दरअसल, बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के भरनी में धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ हुआ था। यहां गांव के एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। हिन्दू संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए शामिल लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। हिंदू संगठन के लोगों ने धर्मांतरण को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जिस मकान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिला प्रशासन की टीम ने उसकी जांच शुरू की गई।

जांच में पता चला कि शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर गांव की सुनीता के परिवार ने प्रार्थना घर का निर्माण कराया था। सरपंच की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध प्रार्थना घर पर बुलडोजर चलाया और निर्माण को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठन, स्थानीय लोग और अवैध कब्जाधारी मौके पर मौजूद रहे।

कब्जाधारी जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते रहे, वहीं हिंदू संगठन कार्रवाई के पक्ष में खड़े दिखे। इस दौरान तनाव की स्थिति भी बनी। कब्जाधारियों का कहना था कि वे कई वर्षों से ईसाई धर्म को मान रहे हैं और यहां प्रार्थना करते आ रहे हैं। उन्होंने लोन लेकर भवन का निर्माण कराया था। वे यह भी मान रहे हैं कि निर्माण शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर किया गया था।

हिंदू संगठनों ने कार्रवाई को बताया सही

हिंदू संगठनों के लोग जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश बता रहे हैं। उनका कहना है पहली बार लग रहा है कि प्रदेश में सुशासन की सरकार है और प्रदेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा ऐक्शन ले रही है। जिला प्रशासन ने मामले में आगे निर्माण के लिए की गई फंडिंग की भी जांच करने की बात कही है।

बहरहाल धर्मांतरण के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और जिला प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल मचता रहा है। दुर्ग में दो ननो की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके बाद रायपुर के गुढियारी और सरस्वती नगर के थानों में हंगामा हुआ था।

रिपोर्टः संदीप दीवान

Chhattisgarh News

