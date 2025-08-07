छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के लिए मायके आई बहन को भाई ने काट डाला, निकाला छोटी सी बात पर बड़ा गुस्सा

परिजनों से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई टांगी को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने रक्षाबंधन के लिए मायके आई अपनी बहन की सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी, क्योंकि उसने भाई को देर रात मोबाइल चलाने से रोका था और फोन छीनकर अपने पास रख लिया था। जिसके बाद उसने टंगिया (एक तरह की कुल्हाड़ी) मारकर उसकी हत्या कर दी। सांस नली कटने और ज्यादा खून बहने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह वारदात लखनपुर थाना क्षेत्र की कुन्नी पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम लिपिंगी में बीते मंगलवार की देर रात एक बजे हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मुनेश्वरी (25 वर्ष) पिता बिंद्राराम मझवार अपने दो बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके आई हुई थी। इसी दौरान रात का खाना खाने के बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ कमरे में जमीन पर सो रही थी, जबकि उसका बड़ा भाई जयप्रकाश मझवार (31 वर्ष) खाट पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। मुनेश्वरी ने भाई को देर रात मोबाइल चलाने से मना किया और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। इसी बात को लेकर दोनों में जोरदार कहासुनी भी हुई।

इस घटना के थोड़ी देर बाद मुनेश्वरी सोने चली गई, जबकि गुस्साए जयप्रकाश ने घर में रखी टांगी से अपनी बहन के गले और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुनेश्वरी की चीख सुनकर घरवालों की नींद खुल गई, लेकिन जब तक वे मुनेश्वरी के पास पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद जयप्रकाश घर से भाग निकला। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन स्मिथ मझवार ने कुन्नी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई।