सनकी प्रेमी में चाकू से गोदकर प्रेमिका को मार डाला, किसी और से बात करने का शक

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक सनकी आशिक ने दशहरा के दिन अपनी प्रेमिका की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी को इस बात का शक था कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे युवक से फोन पर बात करती है। आरोपी सीधे पेट्रोल पंप पहुंचा और चाकू से हमला कर दिया। आरोपी हाथों में चाकू लिए प्रेमिका के पीछे भागता रहा। सरफिरा आशिक से अपनी जान बचाने की कोशिश करती युवती का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, यह पूरी घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित श्री कृपा फ्यूल्स की है। यहां बलरामपुर की रहने वाली विद्यावती टोप्पो उर्फ भारती काम करती थी। गुरुवार की दोपहर एक युवक बिना नबंर की बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचा और युवती पर चाकू से हमला कर दिया। लोग कुछ समझ पाते या युवती को बचाने की कोशिश करते तब तक आरोपी ने युवती के शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार किए और फरार हो गया।

आरोपी ने दौड़ा-दौड़ा कर युवती पर हमला किया। वहां मौजूद लोग जब उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो वह बाइक छोड़कर ही फरार हो गया। लोगों ने उसका पीछा किया और करीब 500 मीटर दूर जाकर उसे दबोच लिया।

इस बीच आरोपी लोगों पर भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। इधर गंभीर रूप से घायल युवती को इलाजे के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दशहरा उत्सव के दौरान शहर में दिन दहाड़े इस तरह की वारदात से शहरवासी खौफजदा हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपी का नाम जोगेन्द्र पैंकरा है। वह कुसमी इलाके का रहने वाला है। कुछ समय पहले तक युवती और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ महीनों से युवती उससे प्रेम संबंध नहीं रखना चाहती थी। आरोपी को शक था कि युवती किसी और लड़के से बातचीत करती है। इस कारण ही उसने घटना को अंजाम दिया।

अंबिकापुर में यह वारदात तब हुई जब विजयादशमी उत्सव पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी। शांति-व्यवस्था बनाए रखने शहर में पेट्रोलिंग भी की जा रही थी। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी भी लगाई है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक सनकी आशिक एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। सनकी आशिक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। बहरहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।