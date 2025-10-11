Hindustan Hindi News
अगर सच्चा प्यार करता है तो जहर खाकर दिखा; लड़की के परिवार वालों की शर्त ने लड़के की जान ले ली

छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक लड़के को अपना प्यार साबित करने के लिए जान गंवानी पड़ी। लड़की के घरवालों ने लड़के को अपने घर बुलाया और प्यार साबित करने के लिए एक शर्त रख दी। इस शर्त को पूरा करने में लड़के की जान चली गई।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, कोरबाSat, 11 Oct 2025 05:17 PM
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने शनिवार को बताया कि 20 साल के एक लड़के की मौत हो गई। लड़के ने अपनी प्रेमिका के परिवार के कहने पर उसके प्रति अपने प्यार का सबूत देने के लिए कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। लेमरू पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि देवपहरी गांव निवासी कृष्ण कुमार पंडो ने 25 सितंबर को जंहर खा लिया था। 8 अक्टूबर को इलाज के दौरान एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि पंडो सोनारी में रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम संबंध में था। जब लड़की के परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने लड़के को अपने घर आने के लिए कहा। जब लड़का 25 सितंबर को उसके घर गया तो उन्होंने कथित तौर पर उससे कहा कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है तो जहर खाकर दिखाए।

लड़के ने अपना प्यार साबित करने के लिए जहर खा लिया। बाद में उसने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। परिवाल वाले पहले उसे पहले लेमरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 8 अक्तूबर को उसकी मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसके रिश्तेदारों के इस आरोप की जांच कर रही है कि लड़की के परिवार ने उसे जहर खाने के लिए मजबूर किया था।

Chhattisgarh News

