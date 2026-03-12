रायगढ़ में दो हाथियों के शव बरामद, मंत्री ने बताया- 2 साल में 38 हाथी, 9 बाघ मरे
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक नदी से दो हाथियों के शव बरामद किए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कुरकुट नदी में दो हाथी मृत पाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के जारी बजट सत्र में बताया था कि पिछले 26 महीनों में राज्य में 38 हाथियों और नौ बाघों की मौत अलग-अलग वजहों से हुई है। इनमें करंट लगना, शिकार और आपसी संघर्ष शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि एक स्थानीय वन रक्षक द्वारा जानकारी देने के बाद रायगढ़ के वन मंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में हाथियों के शवों को नदी से बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर जांच में मदद के लिए स्वान दस्ते, बिजली विभाग के उड़नदस्ते तथा अधिकारियों के दल को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि हाथियों की मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है।, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि होगी।
जंगल के ईकोसिस्टम में हाथी और बाघ दोनों की अहम भूमिका होती है। बाघ को टॉप लेवल का शिकारी माना जाता है, जो हिरण, जंगली सूअर और नीलगाय जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या को कंट्रोल करता है। अगर बाघ न हों तो शाकाहारी जीवों की आबादी तेजी से बढ़ सकती है, जिससे वे जंगल की वनस्पतियों को अत्यधिक मात्रा में खा सकते हैं। इससे जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है और जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए बाघ को फूड चेन के संतुलन को बनाए रखने वाला प्रमुख जीव माना जाता है।
वहीं हाथी को जंगल का कीस्टोन स्पीशीज और इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। हाथी पेड़ों की टहनियां तोड़ते हैं, रास्ते बनाते हैं और फलों के बीजों को दूर-दूर तक फैलाते हैं। इससे जंगल में नई वनस्पतियों का विकास होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाथी एक दिन में लगभग 100–150 किलोग्राम तक भोजन करते हैं और उनके जरिए कई पौधों के बीज जंगल में फैलते हैं। इस तरह हाथी और बाघ दोनों मिलकर जंगल की फूड चेन, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
