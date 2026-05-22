घर के भीतर मिले एक ही परिवार के 4 शव, दुर्ग में दिल दहला देने वाली वारदात; मृतकों में दो नाबालिग भी
मामले पर दुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि आज सुबह लगभग साढ़े आठ बजे जब गोविंद के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तब उसकी मां ने किसी तरह अंदर झांककर देखा तब अंदर का भयावह नजारा नजर आया।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शुक्रवार को एक ही परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए हैं। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें आर्थिक तंगी और परिवारिक विवाद का जिक्र है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि घर से एक ही परिवार के चार सदस्यों के शवों को बरामद किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर इलाके का है जहां माता-पिता ने पहले तो कथित तौर पर अपने दो नाबालिग बच्चों को मौत के घाटा उतारा और फिर खुद भी फंदे पर लटकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान गोविंद साहू (45), उसकी पत्नी चंचल साहू (40), पुत्री दृष्णा साहू (13) और पुत्र यशांत साहू (11) के रूप में हुई है।
अंदर का भयावह नजारा नजर आया
मामले पर दुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि आज सुबह लगभग साढ़े आठ बजे जब गोविंद के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तब उसकी मां ने किसी तरह अंदर झांककर देखा तब अंदर का भयावह नजारा नजर आया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोविंद और चंचल फांसी पर लटके हुए थे और दृष्णा और यशांत के शव नीचे पड़े थे।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया
राठौर के अनुसार गोविंद की मां ने इसकी जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही समय और कारणों का सटीक पता चल सके। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पारिवारिक विवाद का उल्लेख किया गया है
उन्होंने बताया कि घटना स्थल से एक पत्र बरामद किया गया है जिसमें पारिवारिक विवाद का उल्लेख किया गया है। पत्नी चंचल साहू ने कथित तौर पर नोट में पति संग विवाद का जिक्र किया है। राठौर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।
आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की जारी
पति और पत्नी का शव अलग-अलग कमरों में फंदे से लटका मिला तो वहीं बच्चों का शव एक ही बेड पर मिला है। फिलहाल इस मामले की हकीकत जानने के लिए आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे जिले में इस घटना के बाद से शोक और सन्नाटे का माहौल है।
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