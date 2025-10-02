कलश विसर्जन के समय अचानक झूमने लगे भाजपा सांसद भोजराज नाग, खुद बताई वजह

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नवरात्रि की कलश यात्रा विसर्जन के दौरान एक भक्तिपूर्ण नजारा देखने को मिला। भाजपा सांसद भोजराज नाग अचानक झूमने लगे। माना जाता है कि ज्योति कलश और जवारा विसर्जन के दौरान मां जगदम्बा के भक्ति गीतों पर कुछ लोगों के शरीर में देवी सवार हो जाती है।

महाष्टमी को हवन पूजन के बाद नवमी पर ज्योत ज्वारा का विसर्जन किया गया। कलश विसर्जन यात्रा के दौरान सांसद नाग पर देवी सवार हो गई। सांसद भोजराज नाग एक बैगा भी हैं और हर साल नवरात्रि में जोत विसर्जन के समय सांसद भोजराज झूमते हैं।

दरअसल, कांकेर जिले के अंतागढ़ में दुर्गा नवमी पर ज्योति कलश विसर्जन कार्यक्रम में सांसद भोजराज नाग एवं क्षेत्र के दीवान, मांझी, गायता, पुजारी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान सांसद भोजराज नाग पर देवी सवार हुई, वे जसगीत पर बाजे-गाजे की धुन पर थिरकते नजर आए... वे झूमने लगे। कलश विसर्जन यात्रा के दौरान यह एक अनोखा नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग की मां ने अपने बेटे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

मुझे 15-20 साल से देवी आ रही कांकेर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि आदिवासी संस्कृति में अनेक लोगों को देवी आती है। मुझे 15-20 साल से देवी आ रही है। देवी-देवताओं का काम क्षेत्र में तरक्की करना होता है। हमारे पूर्वज आदिकाल से जंगलों में रहते थे। देवी-देवताओं के सहारे ही वे जंगल क्षेत्र में रहते थे। जल, जंगल और जमीन और प्रकृति को आदिवासी देवी-देवता मानते हैं। पंचतत्व को पूरा सनातन मानता है, यही सनातन संस्कृति है। शरीर में देवता का अंश आता है, उसे कह पाना मुश्किल है।

जस गीतों पर सवार होती है माता बता दें कि भक्ति और शक्ति के पर्व का कल अंतिम दिन था। नवरात्रि उत्सव के नवमी पर गांव से लेकर शहरों तक ज्योति कलश विसर्जन कर माता को विदाई दी जाती है। जोत जंवारा और कलश का विसर्जन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के गांवों में ज्योति कलश विसर्जन का अलग ही महत्व होता है। ज्योति कलश और जवारा विसर्जन के दौरान मां जगदम्बा के भक्ति गीतों पर कुछ लोगों के शरीर में देवी सवार हो जाती है। उसके बाद उसे पूजा-पाठ कर शांत कराया जाता है।