ये ओवैसी का पूराना खेल, 'हिजाब वाली PM ' के बयान पर BJP विधायक का पलटवार, अखिलेश-ममता को भी सुनाया

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) और प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) और प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी के 'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' के बयान पर पलटवार करते हुए बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना किसी के पहनावे पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें मातृभूमि के प्रति गहरी चेतना और जिम्मेदारी का भाव हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक सनातन सभ्यता का जीवित उदाहरण है और यहां नेतृत्व योग्यता और राष्ट्रभक्ति से तय होता है, पहनावे से नहीं। जो भारत के संविधान का जानकार हो और जिले भारत माता का जयकारा लगाने में शर्म ना महसूस होती हो, निश्चित रूप से वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा।

उन्होंने आगे कहा, कि ओवैसी का पुराना खेल रहा है कि सामाजिक दबाव बनाकर राजनीति करते हैं, हालांकि इसमें वह कामयाब होते नजर नहीं आते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि लोग काम या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति हमें अपने मेहमानों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सिखाती है।

वहीं अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए भावना बोहरा ने कहा कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि इस बार की जांच में उन 'फर्जी वोटरों' के नाम काटे जा रहे हैं जो उनके शासनकाल के दौरान गलत तरीके से जोड़े गए थे।