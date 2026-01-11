Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़BJP MLA Bhawna Bohra Attack On Asaduddin Owaisi akhilesh yadav and Mamata Banerjee
ये ओवैसी का पूराना खेल, 'हिजाब वाली PM ' के बयान पर BJP विधायक का पलटवार, अखिलेश-ममता को भी सुनाया

ये ओवैसी का पूराना खेल, 'हिजाब वाली PM ' के बयान पर BJP विधायक का पलटवार, अखिलेश-ममता को भी सुनाया

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) और प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है।

Jan 11, 2026 03:39 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) और प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी के 'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' के बयान पर पलटवार करते हुए बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना किसी के पहनावे पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें मातृभूमि के प्रति गहरी चेतना और जिम्मेदारी का भाव हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक सनातन सभ्यता का जीवित उदाहरण है और यहां नेतृत्व योग्यता और राष्ट्रभक्ति से तय होता है, पहनावे से नहीं। जो भारत के संविधान का जानकार हो और जिले भारत माता का जयकारा लगाने में शर्म ना महसूस होती हो, निश्चित रूप से वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने आगे कहा, कि ओवैसी का पुराना खेल रहा है कि सामाजिक दबाव बनाकर राजनीति करते हैं, हालांकि इसमें वह कामयाब होते नजर नहीं आते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि लोग काम या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति हमें अपने मेहमानों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सिखाती है।

वहीं अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए भावना बोहरा ने कहा कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि इस बार की जांच में उन 'फर्जी वोटरों' के नाम काटे जा रहे हैं जो उनके शासनकाल के दौरान गलत तरीके से जोड़े गए थे।

इसके अलावा भावना बोहरा ने कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए प्रवासी मजदूरों को दोष दे रही हैं। उनके अनुसार, मजदूरों के नाम पर राजनीति करना और चुनाव आयोग की सुधार प्रक्रिया पर सवाल उठाना केवल अपनी कमियों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Chhattisgarh News Asaduddin Owaisi Asaduddin Owaisi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।