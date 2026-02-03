छत्तीसगढ़ में 66 आदिवासियों ने की ‘घर वापसी’; BJP विधायक भावना बोहरा ने चरण धोकर किया स्वागत

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के दमगढ़ गांव में पंडरिया विधानसभा से भाजपा विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से प्रेरित होकर सोमवार को आदिवासी परिवारों के 66 लोगों ने फिर से सनातन धर्म में 'घर वापसी' कर ली। इस मौके पर विधायक भावना बोहरा ने खुद इन लोगों के चरण धोकर 'घर वापसी' कराई।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के दमगढ़ गांव में पंडरिया विधानसभा से भाजपा विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से प्रेरित होकर सोमवार को आदिवासी परिवारों के 66 लोगों ने फिर से सनातन धर्म में 'घर वापसी' कर ली। इस मौके पर विधायक भावना बोहरा ने खुद इन लोगों के चरण धोकर 'घर वापसी' कराई।

दमगढ़ गांव में सोमवार को आयोजित आदिवासी गौरव सम्मेलन और सम्मान समारोह में, भाजपा विधायक भावना बोहरा ने 'घर वापसी' करने वाले आदिवासी परिवारों के लोगों का स्वागत किया और पारंपरिक ढंग से चरण धोने के साथ उन्हें सम्मानित किया।

बयान के अनुसार, इस अवसर पर उन्होंने विधायक विकास निधि से वित्त पोषित दो बाइक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया, ताकि वन क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

इन बाइक एम्बुलेंस से छिड़पानी और कुई-कुकदुर क्षेत्र सहित दर्जनों दूरदराज और दुर्गम वन गांवों को लाभ होगा। यहां रहने वाले लोग मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अस्पतालों तक समय पर पहुंच सकेंगे, जिससे सैकड़ों परिवारों को तुरंत इलाज मिल सकेगा।

विधायक भावना बोहरा के निरंतर प्रयासों के चलते पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी और वन में रहने वाले समुदाय तेजी से अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहे हैं - जो धर्मांतरण में शामिल लोगों के इरादों पर एक करारा प्रहार है।

खास बात यह है कि पहले भी, वन क्षेत्रों में नेउर के आस-पास के गांवों के 115 आदिवासी लोग और कुई-कुकदुर इलाके से 70 लोग विधायक की पहल से अपनी जड़ों की ओर लौट आए थे। इन लगातार कोशिशों ने आदिवासी समुदाय में नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाया है।

आदिवासी समुदाय भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि आदिवासी समुदाय भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक रहा है। प्रकृति पूजा, लोक देवताओं के प्रति श्रद्धा और समुदाय-केंद्रित जीवन शैली हमारी सनातन विरासत के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व प्रलोभनों के माध्यम से निर्दोष आदिवासी भाई-बहनों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज अब अपनी पहचान और विरासत को पहचान रहा है।

‘घर वापसी’ दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि करने का एक स्वैच्छिक निर्णय है, जो भारतीय लोकाचार की रक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विधायक निधि से दो बाइक एम्बुलेंस आदिवासी और वन क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कीं। दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में जहां सड़क संपर्क सीमित है, बाइक एम्बुलेंस समय पर मेडिकल सहायता पहुंचाने में अत्यंत प्रभावी साबित होंगी। इससे इमरजेंसी में मरीजों तक तेजी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे कीमती समय बचेगा।

गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिक इलाज और स्वास्थ्य केंद्रों तक तेजी से पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। यह पहल जंगल और आदिवासी इलाकों के निवासियों को बेहतर, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी और इससे सुरक्षा और स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

लोग निजी फायदे के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह करते हैं उन्होंने आगे कहा कि जो लोग निजी फायदे के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह करते हैं - अगर वे सच में उनकी परवाह करते - तो उन्हें गुमराह करने के बजाय उनके इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आदिवासी नायकों के बलिदान के बारे में शिक्षित करते।