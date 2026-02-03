Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में 66 आदिवासियों ने की ‘घर वापसी’; BJP विधायक भावना बोहरा ने चरण धोकर किया स्वागत

Feb 03, 2026 09:21 am ISTPraveen Sharma कवर्धा, एएनआई
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के दमगढ़ गांव में पंडरिया विधानसभा से भाजपा विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से प्रेरित होकर सोमवार को आदिवासी परिवारों के 66 लोगों ने फिर से सनातन धर्म में 'घर वापसी' कर ली। इस मौके पर विधायक भावना बोहरा ने खुद इन लोगों के चरण धोकर 'घर वापसी' कराई।

दमगढ़ गांव में सोमवार को आयोजित आदिवासी गौरव सम्मेलन और सम्मान समारोह में, भाजपा विधायक भावना बोहरा ने 'घर वापसी' करने वाले आदिवासी परिवारों के लोगों का स्वागत किया और पारंपरिक ढंग से चरण धोने के साथ उन्हें सम्मानित किया।

बयान के अनुसार, इस अवसर पर उन्होंने विधायक विकास निधि से वित्त पोषित दो बाइक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया, ताकि वन क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

इन बाइक एम्बुलेंस से छिड़पानी और कुई-कुकदुर क्षेत्र सहित दर्जनों दूरदराज और दुर्गम वन गांवों को लाभ होगा। यहां रहने वाले लोग मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अस्पतालों तक समय पर पहुंच सकेंगे, जिससे सैकड़ों परिवारों को तुरंत इलाज मिल सकेगा।

विधायक भावना बोहरा के निरंतर प्रयासों के चलते पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी और वन में रहने वाले समुदाय तेजी से अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहे हैं - जो धर्मांतरण में शामिल लोगों के इरादों पर एक करारा प्रहार है।

खास बात यह है कि पहले भी, वन क्षेत्रों में नेउर के आस-पास के गांवों के 115 आदिवासी लोग और कुई-कुकदुर इलाके से 70 लोग विधायक की पहल से अपनी जड़ों की ओर लौट आए थे। इन लगातार कोशिशों ने आदिवासी समुदाय में नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाया है।

आदिवासी समुदाय भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक

इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि आदिवासी समुदाय भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षक रहा है। प्रकृति पूजा, लोक देवताओं के प्रति श्रद्धा और समुदाय-केंद्रित जीवन शैली हमारी सनातन विरासत के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व प्रलोभनों के माध्यम से निर्दोष आदिवासी भाई-बहनों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज अब अपनी पहचान और विरासत को पहचान रहा है।

‘घर वापसी’ दबाव का परिणाम नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि करने का एक स्वैच्छिक निर्णय है, जो भारतीय लोकाचार की रक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विधायक निधि से दो बाइक एम्बुलेंस आदिवासी और वन क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कीं। दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में जहां सड़क संपर्क सीमित है, बाइक एम्बुलेंस समय पर मेडिकल सहायता पहुंचाने में अत्यंत प्रभावी साबित होंगी। इससे इमरजेंसी में मरीजों तक तेजी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे कीमती समय बचेगा।

गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिक इलाज और स्वास्थ्य केंद्रों तक तेजी से पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। यह पहल जंगल और आदिवासी इलाकों के निवासियों को बेहतर, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी और इससे सुरक्षा और स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

लोग निजी फायदे के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह करते हैं

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग निजी फायदे के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह करते हैं - अगर वे सच में उनकी परवाह करते - तो उन्हें गुमराह करने के बजाय उनके इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आदिवासी नायकों के बलिदान के बारे में शिक्षित करते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। पीएम जन-मन योजना के माध्यम से पक्की सड़कें, घर, बिजली, पीने का पानी और बुनियादी सुविधाएं जंगल के इलाकों तक पहुंच रही हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

