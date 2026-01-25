भाजपा मंत्री बोले- डाकुओं को भी सुरक्षित रखते हैं…, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मांग ली लिस्ट

संक्षेप: प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन डाकुओं को सुरक्षा दे रखी है। इसके बाद उन्होंने ऐसे नामों की लिस्ट सार्वजनिक करने की भी बात कही। जानिए क्या है मामला।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए पूछा है- "प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन डाकुओं को सुरक्षा दे रखी है।" इसके बाद उन्होंने ऐसे नामों की लिस्ट सार्वजनिक करने की भी बात कही। जानिए क्या है मामला।

कैबिनेट मंत्री के बयान से उठाई मांग भूपेश बघेल का डाकुओं को सुरक्षा देने का आरोप और लिस्ट मांगने की बात राज्य सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान के बाद सामने आया है। दरअसल राजेश अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा- हमारे गृह मंत्री जी साधु संतों को बोलोगे, तो पलकों पर बैठाकर लाएंगे। कौन साधु संत है, जिसको... हम तो डाकुओं को भी सुरक्षित रखते हैं, यो तो फिर भी साधु संत हैं।

किन डाकुओं को सुरक्षा दे रखी है… टीवी न्यूज की यही क्लिप भूपेश बघेल द्वारा शेयर की जा रही है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा- प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किन डाकुओं को सुरक्षा दे रखी है, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करें. कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार का आधिकारिक बयान है।

सरकार को माफी मांगनी चाहिए इसके बाद उन्होंने माफी मांगने की भी मांग की। भूपेश बघेल ने आगे लिखा- साधु-संतों की तुलना डाकुओं से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को माफी माँगनी चाहिए। जिस समय पूरे प्रदेश में चाकूबाज़ी, लूटपाट, हत्याएँ चरम पर हैं. दंतेश्वरी माई के मंदिर में चोरी हो रही है। ऐसे समय में किन 'डाकुओं' को छत्तीसगढ़ सरकार ने सुरक्षा दी है?