शराब पीकर गाड़ी चलाने पर बबाल, पुलिस से धक्का-मुक्की करने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार

Mar 10, 2026 03:05 pm ISTRatan Gupta वार्ता, रायपुर
आरोप है कि कल देर रात शराब के नशे में धुत्त वाहन चालक भाजपा नेता ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की की और ड्यूटी में बाधा डाली।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चल रहे पुलिस अभियान के दौरान एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कल देर रात शराब के नशे में धुत्त वाहन चालक भाजपा नेता ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की की और ड्यूटी में बाधा डाली।

पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान विकास शुक्ला के रूप में हुई है, जो खुद को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बता रहा था। घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार को जांच के लिए रोका गया। वाहन चला रहे विकास शुक्ला की जब जांच की गई तो वह शराब के नशे में धुत्त पाया गया।

कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आरोपी आक्रोशित हो गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बहस करने लगा। इस दौरान उसने खुद को भाजपा का पदाधिकारी बताते हुए यातायात निरीक्षक को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी ने एक आरक्षक की कॉलर पकड़कर धक्का-मुक्की की, जिससे उसकी वर्दी भी फट गई। स्थिति बिगड़ते देख अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी आज पुलिस ने दी है । उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और अभद्र व्यवहार सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Chhattisgarh News

