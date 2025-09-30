BJP announces Rs 30,000 for girl students in Chhattisgarh; know eligibility criteria खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेंगे 30 हजार रुपये, भाजपा का बड़ा ऐलान; जानिए योग्यता, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़BJP announces Rs 30,000 for girl students in Chhattisgarh; know eligibility criteria

खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेंगे 30 हजार रुपये, भाजपा का बड़ा ऐलान; जानिए योग्यता

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य की भाजपा सरकार ने कॉलेज छात्राओं को पढ़ाई के लिए हर साल 30 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। जानिए योग्यता संबंधी जरूरी बातें।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरTue, 30 Sep 2025 01:34 PM
share Share
Follow Us on
खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेंगे 30 हजार रुपये, भाजपा का बड़ा ऐलान; जानिए योग्यता

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल से पास होकर कॉलेज में दाखिला लेने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। कॉलेज छात्राओं को पढ़ाई के लिए हर साल 30 हजार रुपये मिलेंगे। यह राशि उन छात्राएं को मिलेंगी जो सरकारी स्कूल से पास होंगी और कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रवेश लेंगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस योजना की जानकारी दी है।

राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में नए स्कूल का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहल कर रही है, ताकि छात्राओं को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इससे सरकारी स्कूल में दाखिला भी बढ़ेगा। यह योजना खासकर युवतियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगी। बेटियों की उच्च शिक्षा की पढ़ाई में होने वाले खर्च से पालकों की चिंता दूर होगी।

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को मिलेगा लाभ

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि 10वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कॉलेज जाने पर 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित और आर्थिक रूप से मदद करना है। इस पहल से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। पालकों पर बच्चों की पढ़ाई को बोझ भी नहीं पड़ेगा।

जल्द शुरू की जाएगी पंजीयन प्रक्रिया

डिप्टी सीएम साव ने बताया कि इस योजना के लिए जल्द ही पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी। छात्राओं को ऑनलाइन या कॉलेज के माध्यम से पंजीकरण करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा “जो छात्राएं योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें दस्तावेज़ जमा कर आवेदन करना होगा। प्रक्रिया आसान और पारदर्शी रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में महिला सशक्तिकरण और अवसर समानता को भी मजबूत करेगी।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।