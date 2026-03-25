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बिलासपुर में बर्ड फ्लू से हजारों मुर्गियों की मौत के बाद रायगढ़ में हाईअलर्ट, बढ़ी सख्ती

Mar 25, 2026 05:41 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, बिलासपुर
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बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रायगढ़ में हाई अलर्ट जारी है। प्रशासन पोल्ट्री फार्मों की सख्त निगरानी कर रहा है। प्रशासन ने मुर्गियों की असामान्य मौत पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर में बर्ड फ्लू से हजारों मुर्गियों की मौत के बाद रायगढ़ में हाईअलर्ट, बढ़ी सख्ती

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बिलासपुर के सरकारी पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों की मौत के बाद संक्रमण फैलने के डर से प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसे लेकर रायगढ़ जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ में पोल्ट्री फार्मों और मुर्गी दुकानों की कड़ी निगरानी की जा रही है क्योंकि यहां बिलासपुर से चूजों की आपूर्ति होती है। सभी संचालकों को सफाई रखने और मुर्गियों की असामान्य मौत पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है। फिलहाल रायगढ़ में स्थिति सामान्य है। एहतियातन जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

रायगढ़ में हाई अलर्ट

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिलासपुर के कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में पिछले पांच दिनों में पांच हजार से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। जांच के लिए भेजे गए नमूनों में मंगलवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है जिसके बाद आसपास के जिलों में भी सावधानी बढ़ा दी गई है। रायगढ़ प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए विशेष सतर्कता बरती है क्योंकि बिलासपुर से ही रायगढ़ जिले में चूजों की नियमित सप्लाई होती है।

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सतर्कता के निर्देश

एहतियातन अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी मुर्गियों की असामान्य मौत की स्थिति में तत्काल सूचना दी जाए। पशु चिकित्सा विभाग के फील्ड अमले की ओर से जिलेभर में पोल्ट्री फार्म और मुर्गी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही संचालकों को साफ-सफाई, सतर्कता और किसी भी संदिग्ध स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं।

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उठाए जा रहे जरूरी कदम

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में भी रायगढ़ जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। उस दौरान सरकारी पोल्ट्री फार्म में लगातार पक्षियों की मौत के बाद जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद संक्रमित पक्षियों मारा गया था। इस संबंध में सरकारी पोल्ट्री फार्म के प्रभारी डॉ. डीआर प्रधान ने बताया कि फिलहाल रायगढ़ जिले में स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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