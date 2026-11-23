बॉयफ्रेंड ने पेट्रोल से खुदको जलाया, इलाज के दौरान मौत; गर्लफ्रेंड देती थी झूठे केस में फंसाने की धमकी
जानकारी के मुताबिक, युवक का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की और लड़के के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लड़के ने यह कदम उठाया और उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक युवक द्वारा खुदको पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, युवक का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की और लड़के के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लड़के ने यह कदम उठाया और उसकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी लड़की को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है।
सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती
पुलिस के मुताबिक, लड़के ने परेशान होकर अपनी जान लेने का कदम उठाया। पुलिस ने लड़की के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज किया है। युवक का नाम विकास गुप्ता था। वह रायपुर में एक प्राइवेट फर्म में गार्ड की नौकरी करता था। उसका आकांक्षा सिदार नामक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा छा। वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी।
शादी का दवाब, झगड़ा और फिर लगाई आग
बातचीत लंबे समय से चल रही थी। अब लड़की ने विकास से शादी का दवाब बनाना शुरू कर दिया था। लड़की ने धमकी दी थी कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो उसे फंसा देगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। 27 जनवरी को जब दोनों एक होटल में ठहरे थे, तो दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद गुस्से में आकर विकास ने खुदको पेट्रोल डालकर खत्म कर लिया।
हिरासत, पूछताछ और फिर जेल
आनन-फानन में विकास को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 1 फरवरी को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो शक की निगाह उसकी प्रेमिका पर आई। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारी बातें कबूली और फिर शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें