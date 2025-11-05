Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़bilaspur train accident update memu goods train collision many death injured chhattisgarh
बिलासपुर रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, घायलों की संख्या भी बढ़ी; जानें अपडेट

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को एक लोकल MEMU ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अब तक 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 20 से अधिक यात्री घायल हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और हादसे की जांच जारी है।

Wed, 5 Nov 2025 10:55 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे भयानक रेल हादसा हुआ, जहां एक लोकल MEMU ट्रेन ने स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में अब तक 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है और रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं।

कैसे हुआ हादसा?

बिलासपुर स्टेशन के ठीक पास एक MEMU लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक, उसकी आखिरी बोगी और पहली बोगी ने खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। धड़ाम की आवाज के साथ सब कुछ बिखर गया। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोच के परखच्चे उड़ गए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, ये हादसा दोपहर के व्यस्त समय में हुआ, जब ट्रेनें अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थीं।

मरने वालों की संख्या बढ़ी, घायलों की लिस्ट लंबी

शुरू में 5 मौतों की खबर आई थी, लेकिन अब आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। घायलों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं।

नामलिंगउम्र
मथुरा भास्करस्त्री55
चौड़ा भास्करपुरुष50
शत्रुघ्नपुरुष50
गीता देबनाथस्त्री30
मेहनिश खानस्त्री19
संजू विश्वकर्मापुरुष35
सोनी यादवस्त्री25
संतोष हंसराजपुरुष60
रश्मि राजस्त्री34
रिषि यादवपुरुष2
तुलाराम अग्रवालपुरुष60
आराधना निषादस्त्री16
मोहन शर्मापुरुष29
अंजुला सिंहस्त्री49
शांता देवी गौतमस्त्री64
प्रीतम कुमारपुरुष18
शैलेश चंद्रापुरुष49
अशोक कुमार दीक्षितपुरुष54
नीरज देवांगनपुरुष53
राजेंद्र मारुति बिसारेपुरुष60

सीएम के किया मुआवजे का ऐलान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दुखद हादसे पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा, "ये बहुत दर्दनाक खबर है। मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, घायलों का मुफ्त इलाज होगा और उन्हें 50 हजार रुपये मिलेंगे।" रेलवे ने भी 10 लाख तक की मदद का वादा किया है। सीएम ने बचाव कार्य की तारीफ की और कहा कि हर संभव मदद की जा रही है।

रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार दी। अस्पतालों से लगातार अपडेट लिए जा रहे हैं, ताकि कोई कमी न रहे। फिलहाल, हादसे की वजह जानने के लिए जांच शुरू हो गई है। क्या ये सिग्नल फेलियर था या कुछ और? आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन ये हादसा रेल सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर रहा है।

