बिलासपुर रेल हादसा: जांच रिपोर्ट में लोकल ट्रेन के क्रू मेंबर की निकली गलती, अब आगे क्या?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इसमें 5 लोगों की पहचान होने की बात कही जा रही है। रेलवे की टीम हादसे की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल हादसा मामले में ज्वाइंट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सुपरवाइजरी जांच रिपोर्ट में प्राथमिक तौर पर ट्रेन क्रू मेंबर हादसे के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। लोकल ट्रेन के क्रू मेंबर ने डेंजर सिग्नल क्रॉस किया था। वहीं ​कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है, यानी रेल संरक्षा आयुक्त पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद ही पूरी वस्तु स्थिति का पता लग सकेगा। इधर हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 लोगों की पहचान होने की बात कही जा रही है। रेलवे की टीम हादसे की जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि 4 नवंबर की शाम चार बजे बिलासपुर के पास रेल हादसा हुआ था। पटरी पर खड़ी मालगाड़ी को गेवरा रोड लोकल पैसेंजर ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 20 लोग घायल हैं, जिनका इलाज बिलासपुर के हॉस्पिटल और रेलवे अस्पतालों में चल रहा है। फिलहाल अप और डाउन दोनों लाइन पर रेलवे यातायात बहाल हो गया है। 12 घंटे से अधिक समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

CRS स्तर पर होगी जांच, तब सामने आएगी सच्चाई बिलासपुर रेल हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (Commissioner of Railway Safety – CRS) स्तर पर कराई जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना गटौरा और बिलासपुर के बीच सिग्नल या लाइन-स्विचिंग से जुड़ी तकनीकी त्रुटि भी हो सकती है। इधर रेल हादसा में प्रभावित लोगों को मुआवजे का ऐलान किया गया है।

रेलवे ने मृतक के परिवार को 10 लाख और गंभीर घायलों को 5 लाख, सामान्य घायलों को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देंगे। जबकि घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

हादसे में भी राजनीति कर रही कांग्रेस: अरुण साव बिलासपुर रेल हादसे को लेकर डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दीपक बैज के बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस दुखद घटना में भी राजनीति कर रही है। जिन्होंने अपने को खोया है उन्हें ढाढस बंधाने के बजाय कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस की ऐसी राजनीति कतई उचित नहीं है।

राज्य सरकार और रेलवे की टीम पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। आज ट्रेन हादसे का अपडेट लेने और पीड़ितों से मिलने डिप्टी CM अरुण साव रेलवे हॉस्पिटल पहुंचे थे। घायलों से मुलाकात कर उनका बेहतर इलाज और सहायता के निर्देश दिए थे। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बिलासपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने रेल हादसे में हुए घायलों से मुलाकात कर हाल-चाल पूछा है।