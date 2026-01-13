Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Bilaspur Student attacked with knife for asking for breakfast accused arrested
बिलासपुर: नाश्ता मांगने पर छात्र के पीछे चाकू लेकर दौड़ा रसोइया, स्टूडेंट्स का फूटा गुस्सा

बिलासपुर: नाश्ता मांगने पर छात्र के पीछे चाकू लेकर दौड़ा रसोइया, स्टूडेंट्स का फूटा गुस्सा

संक्षेप:

वीडियो वायरल होते ही छात्र कोनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने कहा कि अगर हॉस्टल मेस जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर किसी को चाकू से धमकाया जा सकता है तो इसका मतलब साफ है कि कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है।

Jan 13, 2026 10:20 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी कैंपस की एक मेस में नाश्ता मांगने पर इंजीनियरिंग के एक छात्र पर कथित तौर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से यूनिवर्सिटी के छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

यह घटना रविवार सुबह तात्या भील बॉयज हॉस्टल के मेस की है जहां हर्ष अग्रवाल नाश्ते का समय पूरा होने के बाद खाना मांगने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान रसोइए ने नाश्ता देने से मना कर दिया जिसके बाद छात्र और रसोइए के बीच बहस होने लगी। छात्रों का आरोप है कि मेस स्टाफ के साथ शुरू हुई मामूली कहासुनी कुछ ही मिनटों में हिंसा में तब्दील हो गई।

विवाद बढ़ने पर मेस के दो कर्मचारी दीपक केवट और दीपेंद्र केवट ने कथित तौर पर छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और फिर हॉस्टल कैंपस के अंदर चाकू लेकर उसका पीछा भी किया। बताया जा रहा है कि ये सब अन्य छात्रों के सामने हुआ, जिससे कई छात्र सहम गए। हमले के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि यह महज एक झड़प नहीं बल्कि कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं।

वीडियो वायरल होते ही छात्र कोनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने कहा कि अगर हॉस्टल मेस जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर किसी को चाकू से धमकाया जा सकता है तो इसका मतलब साफ है कि कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि छात्र की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों दीपक केवट और दीपेंद्र केवट को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है।

