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एक हफ्ते तक रद्द रहेंगी बिलासपुर जोन की 10 ट्रेनें, क्या है वजह

Apr 11, 2026 11:14 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
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रेलवे के इस निर्णय से कुल 14 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वहीं, गोंदिया-झारसुगड़ा-गोंदिया जेडी पैसेंजर ट्रेन को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। इसके अलावा, कोरबा-रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को 11 से 18 अप्रैल तक कोरबा से बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा।

एक हफ्ते तक रद्द रहेंगी बिलासपुर जोन की 10 ट्रेनें, क्या है वजह

छत्तीसगढ में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए हाल ही में बहाल की गई ट्रेनों को बिलासपुर रेलवे जोन ने एक बार फिर रद्द कर दिया है। अचानक लिए गए इस फैसले से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी भी बढ़ रही है।

चौथी लाइन के कारण रद्द हुई ट्रेनें

बिलासपुर रेलवे प्रशासन के अनुसार, बिलासपुर-झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी रेलवे लाइन को अकलतरा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य शनिवार से 18 अप्रैल तक चलेगा। इसके चलते बिलासपुर से रायगढ़ और गेवरा रोड और कोरबा से रायपुर के बीच संचालित 10 लोकल और मेमू पैसेंजर ट्रेनों को इस अवधि में निरस्त किया गया है। इससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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14 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

बिलासपुर जोन रेलवे के इस निर्णय से कुल 14 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वहीं, गोंदिया-झारसुगड़ा-गोंदिया जेडी पैसेंजर ट्रेन को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। इसके अलावा, कोरबा-रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को 11 से 18 अप्रैल तक कोरबा से बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा, जबकि बिलासपुर से रायपुर के बीच यह पूर्ववत एक्सप्रेस की तरह चलेगी।

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कब तक रहेगा असर

गौरतलब है कि रेलवे प्रशासन ने एक दिन पहले ही इस कार्य को पुनर्निर्धारित करते हुए जानकारी दी थी कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले रद्द की गई ट्रेनों को दो दिनों के लिए बहाल किया गया है लेकिन इसके अगले ही दिन नया आदेश जारी कर 11 से 18 अप्रैल तक ट्रेनों को फिर से रद्द करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले यह कार्य तीन से 10 अप्रैल के बीच प्रस्तावित था, जिसे बाद में बदलते हुए ट्रेनों को पुनः चालू कर दिया गया था। अब एक बार फिर बदलाव से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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