कबीरधाम में दर्दनाक हादसा! बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के पिता और उनके दो बच्चे शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक ही परिवार के पिता और उनके दो बच्चे शामिल हैं। हादसे में चार लोगों की मौत के बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
हादसा रणवीरपुर चौकी क्षेत्र के बनियाश गांव के पास हुआ है। पुलिस से आज मिली जानकारी के अनुसार, बेमेतरा जिले के बनराका गांव निवासी भूपेंद्र कश्यप (40) अपने परिवार के साथ भाई दूज के अवसर पर बुधवार को बहन के घर ग्राम डोंगरिया गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल की दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि दोनों वाहनों पर सवार चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
मृतकों की हुई पहचान
हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार भूपेंद्र कश्यप (40), उनकी बेटी ऋतु कश्यप (15) और बेटे पंकज कश्यप (12) की जान चली गई। वहीं, दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार भावेश सिन्हा (20), निवासी नवघटा, थाना लोहारा, जिला कबीरधाम की भी दुर्घटना में मौत हो गई।
2 गंभीर रूप से हुए घायल
दुर्घटना में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार तोमन मरावी (18) और भानुप्रताप सिंह (17), दोनों निवासी नवघटा, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर एंबुलेंस और डायल 112 की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव
दोनों घायलों को उपचार के लिए बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं, चारों मृतकों के शव अस्पताल की मर्च्युरी में रखवाए गए हैं। भाई दूज के अवसर पर रिश्तेदार के घर से लौट रहे पिता और उनके दो बच्चों की एक साथ मौत होने से परिवार में शोक का माहौल है।
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