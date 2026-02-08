मैं पीएम व शाह से मिलकर आता था, कुछ दिन बाद छापा पड़ जाता था; बघेल बोले- मुझे बाद में समझ आई वजह
बघेल ने हैरानी जताते हुए कहा, 'मैं उनके सामने वहां पर यह सब बोलकर आता था और आठवें दिन फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार तो मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन करके बोला भी कि साहब आपने तो कहा था कि मदद करूंगा, लेकिन आपने तो यहां रेड डलवा दिया।'
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल ने अपने खिलाफ दर्ज केसों को केंद्र सरकार की साजिश बताया है और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बघेल का कहना है कि एक-दो बार मोदी जी और अमित शाह जी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, वहां उन्होंने मुझे मदद की पेशकश की। लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो बदले में मुझसे क्या चाहते हैं, इसलिए जब भी मैं उनसे मिलकर आता था तो उसके कुछ दिन बाद ईडी व अन्य एजेंसियों के नए छापे पड़ जाते थे। बघेल ने यह बात कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कही।
वो पूछते- आपकी मदद कैसे करें?
इंटरव्यू के दौरान कपिल सिब्बल ने जब उनसे कहा कि आपके यहां पड़े छापों के पीछे शायद उनकी यही सोच रही होगी कि आप पर दबाव डालकर आपको भाजपा में शामिल करवाना चाहते हों। तो जवाब में बघेल ने कहा कि हां हो सकता है, उनकी मंशा यही रही हो, लेकिन यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। बघेल ने कहा, 'एक-दो बार अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था और मोदी जी ने भी बुलाया था। लेकिन मैं समझा नहीं कि वह लोग किसलिए बुलाए हैं, उनका इशारा मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलकर आता था, उसके बाद और छापा पड़ जाता था। इसके बाद फिर वो पूछते थे कि हम आपकी कैसे मदद करें।'
'मुझे बहुत सुखद आश्चर्य होता था'
बघेल ने बताया कि 'उनकी लाइन यही होती थी कि आपके खिलाफ कौन-कौन से केस चल रहे हैं, आपके विश्वसनीय अधिकारी कौन-कौन से हैं। तब मैंने उनको मुझे होने वाले बहुत सुखद आश्चर्य के बारे में बताया भी था। मैंने कहा था, मैं विपक्ष का हूं और मेरा विपक्षी धर्म भी यही कहता है कि मैं आपकी आलोचना करूं और मैं करता भी हूं। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बुलाकर सहयोग करने की बात कह रहे हैं, तो यह मेरे लिए सुखद आश्चर्य था, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरा सहयोग करना चाहते थे।'
बघेल का दावा- पीएम से कहा था आपने तो छापा पड़वा दिया
आगे बघेल ने पीएम को फोन लगाने व मदद के बदले छापा पड़वाने की शिकायत करने का दावा भी किया। बघेल ने कहा, 'मैं उनके सामने वहां पर यह सब बोलकर आता था और आठवें दिन फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार तो मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन करके बोला भी कि साहब आपने तो कहा था कि मदद करूंगा, लेकिन आपने तो यहां रेड डलवा दिया। फिर उन्होंने कहा था- मैं अधिकारियों को बोलता हूं, बात करता हूं।'
इसके आगे बोलते हुए बघेल ने कहा, 'ये स्थिति थी, मुझे समझ नहीं आता था कि भाजपा में बुलाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, कि वो इस प्रकार से करेंगे। हालांकि वो सीधे बोलते नहीं थे, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि मैं कुछ बोलकर नहीं आता था, कमिटमेंट करके नहीं आता था, इस वजह से वहां से आने के बाद चौथे-पांचवें दिन छापा पड़ जाता था।'
लेखक के बारे में
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
