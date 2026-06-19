लोकसभा बाजार बन गई है और वहां नीलामी हो रही हैः भूपेश बघेल
कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे के दम पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। उनका यह बयान झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की खबरों के बीच आया है। क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई।
झारखंड राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच हायतौबा मची है। कांग्रेस सहयोगी दलों पर धोखा देने का आरोप लगा रही है। इस बीच, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड में गठबंधन के सहयोगियों ने क्रॉस-वोटिंग की। उन्होंने बीजेपी पर पैसे के दम पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। भिलाई में पत्रकारों से बात करते हुए बघेल ने कहा कि हमें कांग्रेस विधायकों के सभी वोट मिले। क्रॉस वोटिंग हमारे सहयोगियों ने की।
बघेल ने कहा कि 21 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और अंबानी के एक आदमी का समर्थन किया। बघेल ने कहा कि हमारे पास 16 विधायक हैं, लेकिन हमने अपना उम्मीदवार उतारा। वे पैसे से लोगों को खरीद रहे हैं। लोकसभा एक बाजार बन गई है और वहां नीलामी हो रही है। विधायकों को खरीदा गया। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है।
विधायकों के आचरण को लेकर दावे
झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस-वोटिंग को लेकर मची राजनीतिक हलचल के बीच बघेल का यह बयान आया है। इस घटना ने 'इंडिया' गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तालमेल को लेकर अटकलों को जन्म दिया है। इस बीच, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलों के बीच कांग्रेस और CPI(ML) लिबरेशन ने अपने-अपने विधायकों के आचरण को लेकर अलग-अलग दावे किए।
हमें धोखा दिया गया
झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि गठबंधन के सहयोगियों ने एक अहम मोड़ पर गठबंधन के साथ धोखा किया है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी और CPI(ML) ने हमारे साथ धोखा किया। हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा समर्थन किया, फिर भी हमें धोखा दिया गया। अंसारी ने कहा कि अपने सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बीजेपी देश भर में क्षेत्रीय पार्टियों को निगल रही है।
CPI(ML) ने आरोपों को खारिज किया
हालांकि, CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी के वोट पूरी तरह से योजना के अनुसार ही डाले गए थे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्यसभा वोटिंग को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बारे में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारे दो विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया।
आरजेडी विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया
वहीं, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने भी कहा कि हाल ही में हुए झारखंड राज्यसभा चुनाव में पार्टी के सभी चार विधायकों ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के लिए वोट किया था। रांची में इस मुद्दे पर बात करते हुए यादव ने कहा कि वोटिंग पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देशों के अनुसार की गई थी। यादव ने कहा कि हमारे सभी चार विधायकों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा के लिए वोट किया। मैं वहां ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद था। उन चारों ने मुझे अपना वोट दिखाया और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकतीं। मैंने इसे साफ-साफ देखा है।
कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए
उन्होंने आगे सुझाव दिया कि कांग्रेस को वोटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या गड़बड़ हुई, यह समझने के लिए आंतरिक समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने राज्य के नेताओं से आत्ममंथन करने और आंतरिक मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया। इस बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे झामुमो नेता बैद्यनाथ राम और कांग्रेस नेता प्रणव झा भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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