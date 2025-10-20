आपकी कृपा से मेरा बेटा; दीवाली के दिन मोदी-शाह पर क्यों भड़क गए भूपेश बघेल?

संक्षेप: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल,सबको दीवाली की शुभकामनाएं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। चैतन्य बघेल ने यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से शराब घोटाला से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर की थी। चैतन्य ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी 18 जुलाई की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया जाए।