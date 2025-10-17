छत्तीसगढ़ में आखिरी सांसें गिन रहा नक्सलवाद, 170 माओवादी आज करेंगे सरेंडर

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 170 माओवादी सरेंडर करेंगे। जिसमें रूपेश और रनिता जैसे बड़े कमांडर शामिल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ जंग में मील का पत्थर बताया है।

छत्तीसगढ़ का बस्तर आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जंग में 170 माओवादी आज हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'लाल गलियारे' से नक्सल प्रभाव को खत्म करने की दिशा में 'मील का पत्थर' करार दिया है।

अबुझमढ़ से मुक्ति, दक्षिण बस्तर पर नजर अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "अबुझमढ़ और उत्तरी बस्तर, जो कभी आतंक का गढ़ थे, अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद का हल्का असर बाकी है, जिसे जल्द ही सुरक्षा बल पूरी तरह मिटा देंगे।" यह सरेंडर समारोह जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में होगा, जो नक्सलवाद के खिलाफ राज्य के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

माओवादी कमांडरों का सरेंडर इस सरेंडर में माओवादी कमांडर रूपेश और मार्ह डिवीजन की प्रभारी रनिता जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रूपेश, जो सीपीआई (माओवादी) के उत्तर-पश्चिम उप-जोनल ब्यूरो का प्रमुख था, पिछले अप्रैल से ही सरेंडर की इच्छा जता रहा था। सूत्रों के मुताबिक, उसे हाल ही में संगठन के केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था, लेकिन नई जिम्मेदारियां भी उसे रोक न सकीं। दो दशकों तक माओवादी आंदोलन में सक्रिय रहने वाला रूपेश भर्ती, समन्वय और प्रचार में अहम भूमिका निभा चुका है।

गढ़चिरौली से बस्तर तक माओवादी कर रहे सरेंडर यह समारोह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों के सरेंडर के तीन दिन बाद हो रहा है, जिसमें सीपीआई (माओवादी) के पोलित ब्यूरो के दिग्गज मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति भी शामिल थे। बुधवार देर रात कांकेर, सुकमा और कोंडागांव जिलों में 78 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। सोशल मीडिया पर सशस्त्र नक्सलियों के जंगलों और खेतों से होकर सरेंडर कैंपों तक पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं।