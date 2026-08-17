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‘दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं होता’; बच्चों को कब करना चाहिए आंदोलन, बाबा रामदेव ने बताया

By Praveen Sharma
रायपुर, पीटीआई
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बाबा रामदेव ने छात्रों के आंदोलनों को लेकर जहां सरकारों को आगाह किया है। वहीं बच्चों से भी अराजक आंदोलनों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों को आंदोलन में धकेल रहे हैं। 

Yoga Guru Baba Ramdev
योग गुरु स्वामी रामदेव

योग गुरु स्वामी रामदेव ने शिक्षा को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज असल में हिंदू-मुसलमान नहीं बल्कि देश की अखंडता और संप्रभुता और बच्चों का बचपन खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों में नहीं धकेला जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे रामदेव ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी या SC/ST समुदाय खतरे में नहीं हैं। असल में देश का बचपन और युवा पीढ़ी, देश का वर्तमान और भविष्य, इसकी प्रकृति-संस्कृति और सभ्यता, और इसकी अखंडता और संप्रभुता खतरे में है।

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उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के लिए देश के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को किसी आंदोलन में धकेल देंगे, तो वह बच्चा पढ़ाई कब करेगा? उन्हें तो यह भी समझ नहीं आता कि विरोध क्या होता है। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए। दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता। बच्चों की सुरक्षा करना माता-पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, तब उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। देश में अराजक या हिंसक आंदोलन नहीं होने चाहिए। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार्य नहीं है और ऐसे आंदोलनों में बच्चों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सच है कि देश के शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर को सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल हैं जिनका समाधान जरूरी है और मेरा मानना ​​है कि इस संबंध में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे देश की व्यवस्था को बदलना किसी एक पार्टी, विपक्षी समूह या व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक - तीनों स्तरों पर जागरूकता की जरूरत है।

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वरना विरोध-प्रदर्शन और तेज होंगे : रामदेव

भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, बता दें कि, योग गुरु बाबा रामदेव ने 15 अगस्त को हरिद्वार में नरेंद्र मोदी सरकार को शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही इस 'घपले' को ठीक नहीं किया, तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है और उन्हें भी दोबारा विरोध करना पड़ सकता है।

रामदेव ने 'जेन जी' से हिंसा और कानून-व्यवस्था तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल न होने की अपील की और कहा कि विरोध-प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहकर ही किए जाने चाहिए।

रामदेव ने कहा कि छात्र स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया पर ''भ्रष्टाचार और धन बल'' का असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। कुछ जगहों पर नकल हो रही है, तो कहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में 99 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार होता है। जाति और धर्म के आधार पर चयन किया जा रहा है। यह बहुत गलत और संविधान के खिलाफ है।

रामदेव ने कहा कि एक तरफ हम 'सत्यमेव जयते' और 'यतो धर्मस्ततो जय:' की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने के बाद ही भर्तियां हो रही हैं। अगर हर कोई विरोध करने लगे, तो देश कैसे चलेगा? इसलिए, अपना तरीका सुधारें, वरना आंदोलन और तेज हो जाएगा। योग गुरु ने कहा कि सरकार को इन समस्याओं को तुरंत ठीक करना चाहिए, वरना वह भी विरोध शुरू कर देंगे।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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