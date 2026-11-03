आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी पर बड़ा ऐक्शन, 16 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द; देखें किस-किस के नाम

आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं और अस्पतालों की मनमानी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। सरकार ऐसी सभी शिकायतों से सख्ती निपट रही है।छत्तीसगढ़ में अब आयुष्मान भारत योजना में अनियमितता पर 16 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के नाम पर अनियमितताएं बरतने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 16 अस्पतालों का योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। प्रदेश के 19 अस्पतालों की जांच में 16 में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां पाई गईं। कार्रवाई की जद में आने वाले अस्पतालों में सर्वाधिक 8 राजधानी रायपुर के हैं।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग की जांच में मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, इलाज के पैकेज की गलत कोडिंग कर अधिक राशि प्राप्त करने, मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा एजेंटों के माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं।

जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई यह कार्रवाई मीडिया द्वारा लगातार की गई खोजी पड़ताल के बाद सामने आए मामलों के आधार पर की गई है। पड़ताल के दौरान रिपोर्टर्स ने मरीज उपलब्ध कराने वाले एजेंट बनकर निजी अस्पतालों से संपर्क किया था। इस दौरान अस्पतालों से जुड़े लोगों ने आयुष्मान कार्डधारक मरीज लाने के एवज में इलाज की राशि का 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन देने की पेशकश की थी। डमी मरीजों को भर्ती करने संबंधी बातचीत भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी।

19 में से 16 अस्पतालों की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि मामला मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अस्पतालों की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में 19 में से 16 अस्पतालों में अनियमितताओं की पुष्टि हुई, जबकि तीन अस्पतालों में कोई बड़ी अनियमितता दर्ज नहीं की गई। इनमें बिलासपुर का मेहता चिल्ड्रन नर्सिंग होम, रायपुर का विजन सेंटर आई हॉस्पिटल और सरगुजा का डीएचटी अस्पताल शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, 16 अस्पतालों में से 11 में मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूलने, सात में अनावश्यक भर्ती और पांच में इलाज पैकेज की गलत कोडिंग के मामले सामने आए। इसके अतिरिक्त छह अस्पतालों में एजेंटों के माध्यम से मरीज लाने तथा दो अस्पतालों में फर्जी दस्तावेज तैयार करने संबंधी अनियमितताएं दर्ज की गई हैं।

एजेंट लाते थे मरीज रायपुर के अनंत साई अस्पताल ये वही अस्पताल है, जहां के प्रबंधक बाप-बेटे और उनकी बहू है। पूर्व में भी इस अस्पताल में प्रबंधन करने वाली मालिक की बहू के खिलाफ मरीजों ने बदतमीजी के आरोप लगाए थे। इस अस्पताल में एजेंटों के माध्यम से मरीज लाने, एसके केयर अस्पताल में अतिरिक्त वसूली और एजेंटों के जरिए मरीज लाने, महावीर अस्पताल में अतिरिक्त वसूली तथा श्रीनिवास अस्पताल में फर्जी दस्तावेज और एजेंटों के माध्यम से मरीज लाने की गड़बड़ियां मिली हैं। इसी प्रकार रायपुर के वरदान अस्पताल में पैकेज की गलत कोडिंग, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और एजेंटों के जरिए मरीज लाने, सुयश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अतिरिक्त वसूली, हेरिटेज अस्पताल में अतिरिक्त वसूली, पैकेज की गलत कोडिंग और एजेंटों के माध्यम से मरीज लाने तथा रावतपुरा सरकार अस्पताल में अतिरिक्त वसूली, पैकेज की गलत कोडिंग और एजेंटों के जरिए मरीज लाने की अनियमितताएं सामने आई हैं।

शुल्क वसूली और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के भी आरोप दुर्ग जिले के पल्स अस्पताल में पैकेज की गलत कोडिंग और अतिरिक्त वसूली तथा शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अनावश्यक भर्ती और अतिरिक्त वसूली के मामले पाए गए।वहीं, बिलासपुर के अशोक प्रसूति मंदिर में पैकेज की गलत कोडिंग, अधिक शुल्क वसूली और फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जबकि केयर एन क्योर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में अतिरिक्त राशि वसूलने की अनियमितता दर्ज की गई। इसके अलावा कोंडागांव के नेताम अस्पताल एवं इन्फर्टिलिटी सेंटर में अतिरिक्त वसूली, कोरबा के हरि कृष्णा केयर अस्पताल में अतिरिक्त वसूली और अनावश्यक भर्ती, बस्तर के स्वामी चंद्रशेखरानंद अस्पताल में अनावश्यक भर्ती, पैकेज की गलत कोडिंग और अतिरिक्त वसूली तथा कबीरधाम के जय जगन्नाथ हेल्थकेयर में अतिरिक्त वसूली की गड़बड़ी सामने आई है।

नर्सिंग होम एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल संबंधित अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना के रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण तक सीमित है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के पंजीयन, संचालन, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सकीय कर्मचारियों तथा मरीजों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निर्धारित मानकों की निगरानी की जाती है। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर इस कानून के तहत अस्पताल का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है।