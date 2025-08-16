Assistant sub-inspector commits suicide on police station premises in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में थाना परिसर में पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट को लेकर सीनियर्स ने यह बताया, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Assistant sub-inspector commits suicide on police station premises in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में थाना परिसर में पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट को लेकर सीनियर्स ने यह बताया

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े छह सालों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों सहित 177 सुरक्षाकर्मियों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं, शराब की लत और बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है।

Sourabh Jain पीटीआई, बालोद, छत्तीसगढ़Sat, 16 Aug 2025 07:26 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में थाना परिसर में पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट को लेकर सीनियर्स ने यह बताया

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर थाना परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक पुलिसकर्मी का नाम हीरामन मंडावी (48) था, जो कि जिले के दल्लीराजहरा थाना के बैरक में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (सहायक उपनिरीक्षक) के रूप में कार्यरत थे और थाने के बैरक में ही रहते थे। वह सुबह अपने बैरक में फंदे पर लटके हुए मिले।

नगर पुलिस अधीक्षक (दल्लीराजहरा) चित्रा वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर अधिकारी बैरक पहुंचे जहां देखा कि मंडावी छत के सहारे फंदे पर लटके हुए थे। इसके बाद उन्हें उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मंडावी के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि उन्होंने किन कारणों से यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जान देने के पीछे के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

इससे पहले 6 अगस्त को दुर्ग जिले में एक पुलिसकर्मी ने अपने सरकारी आवास पर कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि 3 अगस्त को कोंडागांव जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के एक अधिकारी ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े छह वर्षों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों सहित 177 सुरक्षाकर्मियों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं, शराब की लत और बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।