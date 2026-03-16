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'देश में गौ-विरोधी सरकार नहीं…'; 5 राज्यों के चुनाव पर क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

Mar 16, 2026 02:25 pm ISTPraveen Sharma रायपुर, वार्ता
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ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने 3 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आए हैं। यहां उन्होंने देश के पांच राज्यों में घोषित विधानसभा चुनावों और गौ-संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

'देश में गौ-विरोधी सरकार नहीं…'; 5 राज्यों के चुनाव पर क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने तीन दिवसीय प्रवास पर रविवार रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। अपने इस दौरे में वह विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने देश के पांच राज्यों में घोषित विधानसभा चुनावों और गौ-संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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शंकराचार्य ने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और समय-समय पर होते रहते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देश में ऐसी सरकारें न बनें जो गौ-विरोधी नीतियां अपनाती हों। उन्होंने कहा कि समाज को इस विषय पर सजग रहना होगा और आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में गौ-समर्थक राजनीतिक दल सक्रिय हैं, वहीं कुछ जगहों पर गौ-रक्षा के मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति दिखाई नहीं देती, इसलिए वे किसी एक दल का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं।

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गौ-संरक्षण को केवल योजनाएं शुरू कर देना पर्याप्त नहीं

गौ-संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि केवल योजनाएं शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सबसे पहले गाय को ‘मां’ के रूप में सम्मान देने की भावना विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई जगहों पर गौ-पालन को केवल पशुपालन की तरह देखा जा रहा है। उनके अनुसार पूर्व सरकार के समय बनाए गए गौ-आधारित ढांचे का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ी में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार गाय को "गौ माई" कहकर सम्मान नहीं दे सकती, उसे हिंदू सरकार कहना कठिन है।

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धर्मांतरण रोकने को सख्त कानून लाने का खुले दिल से स्वागत

वहीं, इसके अलावा धर्मांतरण से जुड़े प्रस्तावित कानून को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने कहा कि अगर सरकार इस संबंध में सख्त कानून लाती है तो वे उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन पहले सरकार को इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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